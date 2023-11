Prvi slučaj korone otkrili na današnji dan prije četiri godine

Prvi slučaj zaraze koronavirusom otkriven je na današnji dan prije četiri godine, piše The Guardian.

Prema izvještaju objavljenom u South China Morning Post, kineske vlasti su identificirale najraniji slučaj koronavirusa 17. studenog 2019., tjednima prije nego što su službeno obavijestile javnost o prisustvu novog virusa. Kritike su usmjerene prema kineskoj vladi zbog pokušaja prikrivanja epidemije u početnim fazama, uključujući obračunavanje s liječnicima koji su pokušavali upozoriti svoje kolege na novi virus sličan SARS-u, koji se pojavio u gradu Wuhanu, provinciji Hubei.

Podaci dobiveni od strane South China Morning Post upućuju na to da bi 55-godišnji stanovnik provincije Hubei mogao biti prva osoba zaražena koronavirusom. Izvještaj navodi da je otprilike mjesec dana nakon tog datuma svakodnevno prijavljivan jedan do pet novih slučajeva, te da je do 20. prosinca iste godine potvrđeno ukupno 60 slučajeva zaraze.