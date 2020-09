Prvi štakor na svijetu dobio zlatnu medalju za otkrivanje mina: Našao ih više od 39

<p>Štakor za otkrivanje mina nagrađen je zlatnom medaljom za 'hrabrost i predanost dužnosti'. Magawa, divovski afrički štakor, otkrio je 39 mina i 28 neeksplodiranih ubojnih sredstava u Kambodži, a pripada organizaciji APOPO koja se bavi treniranjem štakora za pronalazak mina. </p><p>Magawa je najuspješniji štakor organizacije koji je do sad očistio više od 141.000 četvornih metara zemlje - što je ekvivalent 20 nogometnih igrališta. Magawa je službeno prepoznat za svoj rad i uručena mu je minijaturna zlatna medalja.</p><p>Prvi je štakor u 77-godišnjoj povijesti dobrotvorne organizacije koji je dobio takvu nagradu.</p><p>- Velika nam je čast dobiti ovakvu nagradu. To je veliko priznanje pogotovo za naše trenere koji se svakodnevno bude, vrlo rano, kako bi dresirali te životinje - rekao je izvršni direktor APOPO-a,<strong> Christophe Cox. </strong></p><p>Objasnio je kako su štakori inteligentni i kako su puno efikasniji u obavljanju zadataka od ostalih životinja. Štakori su obučeni da nanjuše kemijski spoj u eksplozivima i potrebna im je godinu dana treninga prije nego što dobiju certifikat.</p><p>Svakodnevno 'rade' po pola sata, a jednom kad otkriju nagaznu minu, zagrebu po vrhu zemlje i tako daju do znanja da su je pronašli. </p><p> </p>