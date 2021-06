Požega dan nakon razornog nevremena, praćenog olujnim vjetrom i gradom koji je u nekim trenucima padao veličine marelice, u subotu vida rane koje su vidljive na svakom kraku. Stradali su obiteljski domovi, gospodarski objekti proizvodne hale i ono malo poduzeća kojih je ostalo u Požeštini. Jednako tome nastradala je poljoprivreda, uništene su povrne kulture, voće, usjevi kukuruza, pšenice, soje i ječma koji nije požnjeven.

POGLEDAJTE VIDEO: Požega nakon nevremena

- Majka i ja smo bili kod kuće, samo se odjednom smračilo, zapuhao je jak vjetar, sličan onome kada nam je prije tri godine kroz dvorište prošla pijavica. Onda je krenulo, prvo se čulo kako se lomi crijep, padali su komadi stabala, čudan je bio zvuk. Pogledao sam kroz jedan od prozora, uskoro je sve postalo bijelo. Nedugo iza toga počela je iz stropa kapati voda, a onda je on počeo u komadima otpadati. Gledali smo jedno u drugo, šutjeli smo i čekali kada će nam se sve sručiti na glavu. Trajalo je to oko pola sata, u dva navrata se nevrijeme pojačavalo, tuča je bila sve jača i krupnija. Samo sam želio da to prestane. Odmah smo znali da od našeg jedinog doma nema više ništa. Crne prognoze su se i ostvarile. Više nemamo ničega, majku sam odvezao bratu, a ja gledam kako i na koji način ovo donekle sanirati – rekao je Ivan Haner (43) iz Požege.

Ivan radi kao traktorista, njegova plaća nije dostatna za obnovu, zna da će ljeto brzo proći, doći će kiše i brzo će hladna zima, on će za sebe i majku morati osigurati smještaj.

- Ostali smo i bez stvari, nešto smo uspjeli spasiti, ali to je pokislo i najvjerojatnije će biti za baciti. Isto je i garderobom, a pošto ovdje u našem stanu kojeg smo unajmili nemamo električne energije koristili smo solarni sustav koji je u potpunosti uništen – rekao je Haner.

- Moj prijatelj, radni kolega i naš sugrađanin je ostao doslovno bez svega, kuća više nije za život, što se vidi iz priloženog, iako je pitanje je li ikad i bila za život i smatram to sramotom cijelog našeg društva. Ja kao njegov šef mogu osobno potvrditi da se radi o izuzetnom čovjeku, radnom kolegi i prijatelju. Uvijek vedar i nasmijan, skroman i uvijek spreman pomoći drugima. Zbog toga smatram da je Ivanu sad baš potrebna naša pomoć i svaka kuna bi mu dobro došla. Svi koji žele pomoći mogu to učiniti na ime: Ivan Haner Osječka 155 34000 Požega IBAN HR5723600003218947448. Unaprijed hvala svima - napisao je na društvenoj mreži Marijan Maljković, djelatnik Kutjeva d.d.

Susrela su se dva oblaka

Selo Šeovica, na sjeveroistoku Požege jednako je nastradalo kao i većina u Požeštini koja su se našla na putu gradonosnog oblaka. U biti nad Požegom i okolicom susrela su se dva oblaka koja su u sebi nosila ubojito oružje, jedan koji je došao s juga iz smjera Doboja i Dervente, taj je prošao zapadno od Slavonskog Broda i drugi koji je išao uz granicu s BiH u smjeru istoga. Oba su se susrela iznad zlatne doline koju su poharali.

Polja s kukuruzom i sojom samo sliče na polja, na njima nema ničega kao da su pokošena silažnim kombajnima. Pšenica u klasu ima samo po jedno zrno ili niti jedno. Povrtnjaci, vrtovi su sravnjeni sa zemljom, nema ni travke, a kamo li bilo kakvog ploda. Na nasadima višnje koje su trebale biti brane ovog vikenda više nema niti jednog ploda, a u pitanju je i buduća proizvodnja jer su grane ogoljene.

'Djeda je od tuge steglo srce'

- Djeda su upravo odvezli na Hitnu pomoć, pozvali smo taksi da dođe i odveze ga. Gledao je ljude kako nam pokušavaju koliko toliko pokriti kuću, nije mogao izdržati zbog tuge. Srce ga je počelo stezati. Udaralo je sa svih strana, nismo mogli znati odakle opasnosti dolazi. Djed i ja smo se sakrili u jednoj prostoriji koja gleda u dvorište, snaha i troje djece bili su u drugoj kući, rukama su držali ulazna vrata da se ne otvore, sklanjali su se da ih ne pogodi staklo koje je led razbijao na prozorima - rekla je Marija Janković (74) iz Šeovice. Njen unuk, koji je rekao da se jako uplašio, pokazivao je koliko je tuča bila krupna.

Osim građevina, vrtova i voćnjaka stradale su i ptice. U parku preko puta Tvornice Zvečevo pod granjem i lišćem je na desetke mrtvih mladih vrana. Na porušenim stablima stoje vrane kojima su polomljena krila. Bolni su krici preživjelih vrana, osjeti se tuga u njihovom graktanju. Zanimljivo je, jer su vrane strvinari, da niti jedna nije dirala usmrćene mlade vrane. Osim vrana izginule su i sjenice.

Medved obećao pomoć Vlade

Požegu i Požeštinu u subotu ujutro posjetili su i ministri u pratnji potpredsjednika Vlade Tome Medveda, ministar Josip Aladrović i Marija Vučković koji su zajedno sa svojim domaćinima Antonijom Jozić, županicom i Željkom Glavićem, gradonačelnikom Požege obišli stradala područja. Županica je rekla da su štete ogromne i da se one još uvijek zbrajaju. Gradonačelnik smatra da Grad Požega to ne može sam to sanirati kao niti stanovnici koji su pretrpjeli štetu, a posebno oni koje je početkom lipnja ove godine pogodila katastrofalna poplava.

Potpredsjednik Vlade Tomo Medved je obećao da će Vlada već na prvoj sjednici donijeti odluku kako i na koji način pomoći Požeštini.

- Znati ćemo to odraditi kao što smo i u slučaju kovid pandemije i potresa koji zahvatili područje Zagreba i Banovine. Najbitnije je da u ovom nevremenu nije bilo žrtava - rekao je Medved. Na dva puta postavljeno pitanje da li se razmišlja o ponovnom uvođenju protugradne obrane Medved nije odgovorio.