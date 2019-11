Prvo treba pregrmjeti južinu, a onda se pripremite za bljuzgu!

Meteorolozi upozoravaju da zima stiže, no prije velikog zahladnjenja najavljuju južinu.

U srijedu slijedi južina i još jedan nalet iznadprosječne topline i kiše diljem Hrvatske, gdjegod i obilnije, zatim u subotu pad temperature, bura i snijeg vjerojatno ponegdje u gorju pa ponovno kratkotrajna južina, a od ponedjeljka još znatnije zahladnjenje, bur(etin)a te snijeg moguć čak i u nekim nizinama, najavljuje Zoran Vakula u novoj prognozi za HRT.

U subotu veliko zahladnjenje, stiže i snijeg

I RTL-ov Nikola Vikić Topić za danas je najavio povratak južine. Danas će na Jadranu puhati umjereno do jako jugo uz više oblaka nego danas. U Dalmaciji, Gorskom Kotaru i Lici padat će kiša. Prevladavat će oblačno uz moguće pljuskove s grmljavinom, dok će na kontinentu tijekom dana biti sunčanije.

Navečer kiša stiže i u kopnene krajeve, i to prvo na zapad. Najviša temperatura od 10 do 15, a na obali od 16 do 19. Imat ćemo u nastavku tjedna i sunca i kiše, i bure i juga pa temperature od 15 do 20 stupnjeva, ali i minuse. A onda sljedeći tjedan, stiže jače zahladnjenje, stiže zima, a u gorju i snijeg, najavljuje Vikić Topić. Snijega bi trebalo biti ponegdje i u nizinama.

DHMZ: Južina do petka, bura pa zahladnjenje

Detaljniju prognozu po područjima za sljedeće dane za HRT je pripremio Krunoslav Mikec iz DHMZ-a.

Srijeda će u Slavoniji, Baranji i Srijemu često početi maglom i niskim oblacima, nakon kojih će biti i sunčanih razdoblja, a poslijepodne te osobito navečer mjestimice i kiše. Zapuhat će slab i umjeren južni i jugozapadni vjetar pri čemu će dnevna temperatura biti malo viša nego u utorak - od 11 do 13°C. Foto: DHMZ (Screenshot)

Podjednaka najviša temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj gdje će u prvom dijelu dana biti niskih oblaka, mjestimice i magle. Potom je velika vjerojatnost za kraća sunčana razdoblja, a uglavnom poslijepodne te navečer i u noći treba računati na kišu. Puhat će jugozapadnjak, na udare ponegdje moguće jak.

Foto: DHMZ (Screenshot)

Umjeren i jak jugozapadni vjetar puhat će i u dijelu gorske Hrvatske. Na sjevernom pak Jadranu jugo, mjestimice prema kraju dana i jako, uz umjereno valovito i valovito more. Prevladavat će oblačno, s povremenom kišom, glavninom u drugome dijelu dana kada na moru može biti i pljuskova s grmljavinom. Najviša temperatura bit će od 8 do 12°C u gorju te između 14 i 17°C na obali i otocima.

Foto: DHMZ (Screenshot)

U Dalmaciji podjednaka temperatura zraka, pa čak i malo viša. Zapuhat će jugo koje će jačati tijekom dana ponegdje na jako pa će more prema kraju dana biti umjereno valovito i valovito. Bit će promjenljivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno, ujutro s mogućom maglom. Na kišu treba računati uglavnom potkraj dana, a većinom u unutrašnjosti je moguća i prije.

Foto: DHMZ (Screenshot) Promjenjivo će biti i na krajnjem jugu Hrvatske, također ponegdje s kišom, posebice kasno poslijepodne i navečer. Pritom su mjestimice mogući pljuskovi s grmljavinom. Jugo će tijekom dana jačati, a temperatura zraka porasti do vrijednosti između 17 i 20°C.

Kiše će u kopnenom području biti i idućih dana, osobito u prvome dijelu četvrtka, potom u noći na petak i u petak prijepodne te opet u prvom dijelu subote. Jugozapadnjak će u subotu okrenuti na sjeveroistočnjak, pri čemu će, uz dotok hladnijeg zraka po visini, od vikenda biti hladnije. Pritom će porasti vjerojatnost i za snijeg u gorju, a u jutarnjim satima može biti mraza.

Niža će temperatura zraka u subotu biti i na Jadranu, gdje će zapuhati bura, ponegdje i jaka. Do subote, a i od nedjelje, bit će juga i jugozapadnjaka. Zadržat će se promjenjivo s povremenom kišom, osobito u četvrtak i pljuskovima s grmljavinom uz lokalno veću količinu kiše, prognozirao je za Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

