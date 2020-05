Psi zapetljani u koroni, saloni su popunjeni skoro do lipnja

Zbog korone i gradski psi su se prisjetili što je pseći život pa uživali ili patili u nabujalom krznu, mahom zapetljanom ili pak nevješto ošišanom. Sve to od početka tjedna dovode u red virtuozi sa škarama u životinjskom svijetu – groomeri – kojima telefoni ne prestaju zvoniti. A kada se i jave, u pozadini se čuje buka fenova i zadovoljnih ljubimaca.

- Gužva nam je ogromna što je normalno, ali radimo sve u skladu s preporukama. Klijenti se najavljuju telefonski te tako dogovaramo termin. Ono što je važno jest da dolaze u točno vrijeme zbog primopredaje pasa koji radimo ispred salona na livadi. Srećom, lijepo je sunčano vrijeme što nam pomaže u ovim okolnostima – opisuje nam postupak psećeg makeovera u koroni Zvjezdana Kresonja (40) koja već 20 godina uređuje pse no nekada je paralelno radila kao tehničarka kod veterinara Markovića uz sklopu koje ambulante je i salon Zveki.

Koliko je različiti posao veterinara i liječnika, toliko se razlikuju poslovi frizera i groomera. Naime, pas ne može reći kakvu frizuru želi i da li je uopće želi, ne može se požaliti na temperaturu vode ili miris šampona tako da groomeri trebaju više koncentracije posvetiti tuđim ljubimcima da im uređenje naprave što ugodnijim.

No zbog korona virusa, patili su i ljubimci. Tjednima krzno nisu mogli dovesti u red kod profesionalaca pa su bili osuđeni na vještine vlasnika.

- Bilo je svega, no uglavnom su moji klijenti bili vrijedni te redovno iščešljavali ljubimce. Pojedinci su se okušali u šišanju i trimanju što je uglavnom neslavno završilo no sve mi to popravimo. Neki su bili i dosta zapetljani pa nam treba malo više vremena za uređenje – priča Zvjezdana.

Njezin salon je odvojen od veterinarske ambulate te ima zaseban ulaz pa pacijenti i klijenti ne dolaze u doticaj.

- Čim preuzmemo psa ide u kadu na šamponiranje. Time se uklanja mastan sloj na kojem bi se eventualno virus zadržao. Rukavice i zaštitna maska obavezni su nam dio opreme te imamo dezinficijense kao što je propisano mjerama. Pazimo da sve ide po protokolu i za sada tjedan odlično prolazi – rekla je Zvjezdana.

Gužva je u salonima i u Novom Zagrebu. Ondje sm razgovarali s vlasnicom 'A Ro-Ma grooming' Zvjezdanom Lulić (57) koja pse uređuje u svom domu.

- Termine punimo već za treći tjedan tako da je poprilična gužva što je i očekivano. Salon mi je u kući pa pse preuzimam u dvorištu i to na udaljenosti od vlasnika na dva metra. Važno je da vlasnici ljubimce dovedu točno u dogovoreno vrijeme jer sve što je ranije ili kasnije stvara mi problem jer radim sama – kaže nam Zvjezdana koja se ovim poslom bavi zadnje tri godine.

Pojasnila je i kako danas izgleda uređenja pasa kod nje.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

- Odmah nakon preuzimanja pas ide na kupanje i šamponiranje. Za to vrijeme ogrlica i uzica idu na sterilizaciju. Nakon svakog psa salon dezinficiram. Uspjela sam nabaviti dovoljno rukavica, maski i dezinficijensa. Ma imam više nego ljekarna – šali se Zvjezdana. I na njezini četveronožni klijenti vide se pokušaju vlasnika 'uredi sam'.

- Češljanje i održavanje dlake je uredu, no pokušaju šišanja baš nisu svima bili uspješni. Ni to nije problem jer se ne radi o izložbenim psima, a mi to sve dovedemo na kraju u red – rekla je. S obzirom na novonastalu situaciju pitali smo da li su bili prinuđeni dizati cijene za svoje usluge.

- Osobno nisam ništa dizala nego su cijene kao i prije, a koliko znam tako je i u drugim salonima – kaže Zvjezdana Lulić.

Vlasnica zagrebačkog Teri salona za pse Snježana Ivanović kaže da još nadoknađuje klijente koje je imala naručene prije Uskrsa.

- Strašna je gužva, no unatoč cjelokupnoj situaciji nisam dizala cijene. Neki kolege jesu za 40 do 60 kuna no ja smatram da je svima trenutno teška situacija i da za to nema mjesta – kaže Snježana.

Dnevno stigne urediti oko šest pasa.

- Ovisi koja je vrsta i kakvom stanju dođu. Mogu vam reći da se većina ljudi potrudila održavati ljubimce, a oni koji inače dođu zapetljani, ti su i u koroni bili u kvrgama – kaže nasmijano.

Kao i ostali groomeri pridržava se, ističe svih propisanih mjera.

- Jedino mislim da se solni za pse nisu ni trebali zatvarati jer i bez mjera u ovom poslu nemaju vlasnici s nama gotovo nikakvog doticaja - zaključila je.

Tema: Hrvatska