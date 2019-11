Psihološki profil ubojice: Takvi ljudi nemaju niti malo empatije

Ubojstvo počinjeno na način kako se opisuje ne predstavlja čin duševno rastrojene osobe. Znači, u sudsko psihijatrijskom smislu gledano, nema znakova koji bi upućivali na postojanje psihopatologije kod ubojice.

Objašnjava nam to jedan sudski vještak s višegodišnjim iskustvom koji je opisao psihološki profil ubojice iz Omiša. Podsjetimo, nepoznati muškarac je u suboru oko 14 sati ubio Karmelina F. (38) u Omišu, na Jadranskoj magistrali kod skretanja za Brzet. Dovezao se motorom do Volkswagen Pola u kojem je Karmelino sjedio s djevojkom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stao je pored automobila i sasuo paljbu. Karmelina je pogodio u glavu i vrat sa šest metaka. Streljiva su ispaljena iz oružja kalibra 7,65 mm, a najvjerojatnije je u pitanju bio poluatomatski pištolj, tzv. Škorpion. Ne progovorivši ništa ubojica je potom odjurio u smjeru juga, prema Makarskoj. Mnogi su odmah posumnjali da se radi o profesionalnoj likvidaciji.

Policija još uvijek traga za počiniteljem. Profiliranje odbjeglog ubojice od strane stručnjaka psihijatara i te kako može pomoći istražiteljima u stvaranje slike i usmjeravanju istrage.

Psihološki profil ubojice

Psihijatri i psiholozi profiliranjem ubojice nemaju moć odgonetnuti tko je ubojica već pomažu u stvaranju slike tko i kakav bi ubojica zapravo mogao biti, kakva su njegova ponašanja prije, za vrijeme i nakon ubojstva a sve kako bi ga policija lakše pronašla.

- Kada se čini ubojstvo pod utjecajem psihopatoloških ideja, nema potrebe za prikrivanjem djela i ubojstvo ne bi bilo počinjeno ovako ‘efikasno’. Pri počinjenju ubojstva na ovaj način nije počinjena skoro nikakva kolateralna šteta. Sve navedeno upućuje na planirano ubojstvo. Ili je riječ o plaćenom ubojici koji je ubojstvo počinio planski, „hladne glave“, bez ikakvih emocija. Druga opcija je da je riječ o sukobu dviju sukobljenih kriminalnih skupina - pojašnjava naš sugovornik te dodaje kako se i ujednom, i u drugom slučaju ne radi o psihički bolesnoj osobi.

- Riječ je o specifičnom karakteru, a koji se u psihijatrijskom smislu naziva dissocijalni ili antisocijalni poremećaj osobnosti, odnosno žargonski rečeno riječ je o sociopati. To su osobe koje imaju razvijenu inteligenciju, često i natprosječnu, no njihova mjerila vrijednosti, odnosi sa drugim ljudima ne podliježu općeprihvaćenim društvenim normama - kaže vještak i nastavlja.

- Takve osobe imaju potrebu kontrolirati druge ljude, manipulirati za osobnu korist. To su u osnovi osobe koje nemaju moralnu svijest. Jedini vrijednosni sustav, ako se to tako može nazvati, je pokazivanje moći i destruktivnosti nad drugima. Navedeni specifični poremećaj osobnosti je najčešći među osobama u kriminalnom miljeu. Osoba takve osobnosti budući nema razvijenu empatiju, suosjećanje, nema ni osjećaj grižnje savjesti. Ubojstvu pristupa profesionalno i maksimalno efikasno. Ovisi o dubini poremećaja može imati manju - dodaje sudski vještak psihijatar. Ističe i kako nije neuobičajeno da nema nikakvih postraumatskih reakcija u vidu povećane napetosti, nesanice, flashback fenomena i sličnog.

Nema osjećaj empatije

Likvidacija Karmelina u Omišu ima mafijaško-profesionalni potpis. Hladnokrvna likvidacija za upravljačem vozila uz prometnicu podsjeća na poveći niz, još uvijek nerazriješenih, mafijaških ubojstava diljem Hrvatske.

- U Splitu i okolici svako malo se puca u nekog. Ovo je obračun podzemlja u koji i policijski sustav teško prodire. Likvidacija Karmelina nije slučajna i očito je pripremana. Prešla se tu neka granica u svijetu podzemlja. Pukla je igra i pala je glava - rekao je jedan splitski sugovornik dobro upoznat sa slučajem. Na njemu radi tim najiskusnijih splitskih kriminalista, a stvarnog motiva ubojstva još nema.

Kriminalist Željko Cvrtila ističe kako policija nema nimalo lak posao. Ako žrtva ima nekakvu kriminalnu povijest, možda ga se može povezati s nečim. No, ako se zaista radi o profesionalnoj likvidaciji, teško je tu išta napraviti.

- Veliki broj takvih profesionalnih likvidacija se nikada ne riješi. Nema dokaza, svjedoci su beskorisni - rekao je Cvrtila. Međutim, ističe, kako je skeptičan prema tvrdnjama da je ubojstvo u Omišu profesionalna likvidacija.

Policija ima težak posao

- Ima elemenata profesionalosti. Ponajviše se to vidi u tome da je osoba koja je ubila pratila drugu osobu, to je sve izvedeno na brzinu i ubojica se udaljio nakon izvršenja. Međutim, što znači profesionalno? To znači da se netko bavi time, takoreći, obrntnički, da se stalno bavi time i da podzemni miljei znaju da on postoji, da ga se može unajmiti, itd. Inače, kad se radi o profesionalnoj likvidaciji, tu rade dvije osobe. U ovom slučaju netko je radio sam. Vrlo lako je moglo negdje zapeti, ali u svakom slučaju je ovo odradio samouvjereno - ističe Cvrtila koji je objasnio i čestu pojavu tzv. Škorpiona u mnogim ubojstvima u regiji i Hrvatskoj.

- Nakon rata ima dosta tog oružja na tržištu, ima jaku vatrenu moć i vrlo lako ga je sakriti. Nije to veliko oružje. Škorpioni su najčešće ostali iz vojarni JNA koja ih je često dijelila svojim vojnim i paravojnim formacijama - zaključuje kriminalist. Policija provjerava s kim je komunicirao Karmelino u posljednjim satima svog života te s kim je bio u kontaktu. Kako se doznaje, Karmelino nije bio poznat po većem kriminalu. Uglavnom je znao biti ‘divlji’ kada popije previše te se nije libio tučnjava. Omiška policija se u više navrata bavila njime. Njegovi prijatelji tvrde da se posljednjih godina smirio te je pokušavao pokrenuti vlastiti posao.Razgovarali smo i s članom Karmelinove obitelji koji također kažu kako su to samo priče.

Obitelj je shrvana

- Vidite li vi kakva je situacija sada? Upleću se drugi ljudi u slučaj. Karmelina se proglasilo ovakvim i onakvim, proširile su se svakakve priče. Što će sada ljudi reći? Što će ljudi pomisliti o njemu? To je najgore od svega - kaže nam potreseni član obitelji. Kako nam je još ranije rekao član obitelji, najbolje je pustiti da policija obavi svoje.

- Mi nismo povezani s ničim nego samo želimo zaštititi sebe i svoju obitelj dok se ne završi slučaj. Ne pitajte me kako se osjećam. Karmelino nije ovo zaslužio. Bio je najbolji za druge, a najgori za sebe - rekao je član obitelji.