Psiholozi o masakru u SAD-u: 'To je rezultat kaosa u društvu, i hrvatska djeca su u opasnosti'

Ovo je rezultat nerada i nereda koji se stvorio u cjelokupnom društvu, koje je počelo glorificirati nasilničko, agresivno i bahato ponašanje. Da bi čovjek nešto ovako uradio to mora biti utjecaj mnogih negativnih stvari kroz život, ali to ne smije biti opravdanje. Teško mi je procijeniti radi li se o zdravom čovjeku, jer ne poznajem profil napadača, ali za nekoga tko može ubiti djecu, one najranjivije, teško je tvrditi da se radi o zdravom čovjeku, ali to je u ovom slučaju nebitno, ni djece ni napadača više nema, a društvu ostaju ogromno problemi.