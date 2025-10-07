Ptičja gripa: Nizozemska će na farmi zaklati 71.000 kokoši

Nizozemska će na farmi na sjeveru države zaklati oko 71 tisuća kokoši nakon što je tamo otkrivena ptičja gripa, objavila je vlada u utorak.

To je prvo izbijanje te bolesti u Nizozemskoj od ožujka ove godine, prenosi Reuters.

Vlada zasad nije uvela mjeru da se kokoši drže unutra diljem države, naglašavajući da slučaj na sjeveru zemlje ne zahtijeva takvu mjeru.

Ipak, uskoro se sastaje stručna skupina za životinjske bolesti koja će procijeniti aktualni rizik.

Virus ptičje gripe od kraja kolovoza počeo se širiti Europom, a njezinu pojavu prijavile su Norveška, Njemačka, Portugal, Poljska i Bugarska. Sredinom srpnja bolest se pojavila i na farmi purana u Španjolskoj.

Ptičja gripa obično se u Europi širi među peradi upravo na početku jeseni, napominje Reuters.