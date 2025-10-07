Obavijesti

IZBIJANJE BOLESTI

Ptičja gripa: Nizozemska će na farmi zaklati 71.000 kokoši

Ptičja gripa: Nizozemska će na farmi zaklati 71.000 kokoši
Foto: DARRYL DYCK

Virus ptičje gripe od kraja kolovoza počeo se širiti Europom, a njezinu pojavu prijavile su Norveška, Njemačka, Portugal, Poljska i Bugarska

Nizozemska će na farmi na sjeveru države zaklati oko 71 tisuća kokoši nakon što je tamo otkrivena ptičja gripa, objavila je vlada u utorak. 

To je prvo izbijanje te bolesti u Nizozemskoj od ožujka ove godine, prenosi Reuters. 

Vlada zasad nije uvela mjeru da se kokoši drže unutra diljem države, naglašavajući da slučaj na sjeveru zemlje ne zahtijeva takvu mjeru. 

AMERIKA Muškarac (65) umro od ptičje gripe u Louisiani. Zaraženo gotovo 70 ljudi i milijuni peradi
Muškarac (65) umro od ptičje gripe u Louisiani. Zaraženo gotovo 70 ljudi i milijuni peradi

Ipak, uskoro se sastaje stručna skupina za životinjske bolesti koja će procijeniti aktualni rizik. 

Virus ptičje gripe od kraja kolovoza počeo se širiti Europom, a njezinu pojavu prijavile su Norveška, Njemačka, Portugal, Poljska i Bugarska. Sredinom srpnja bolest se pojavila i na farmi purana u Španjolskoj.  

Ptičja gripa obično se u Europi širi među peradi upravo na početku jeseni, napominje Reuters.

