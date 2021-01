Kvizovi znanja igraju se i preko interneta. Razgovarali smo sa Splićanima koji počeli organizirati virtualne kvizove za vrijeme prvog lockdowna. Toni Prodan jedan je od njih. Kaže kako imaju više kvizova, a posebno popularan je '21 u 21':

- Počinje u 21:21 i sastoji se od 21 pitanja. Dosta ljudi ga igra, baza igrača povećava se svaku večer. Počeli smo s tim kvizom kad je bio prvi lockdown. Kad je završio onda smo prestali - priča Toni čija ekipa inače organizira kvizove po kafićima. S krajem prvog lockdowna, opet su organizirali kvizove u kafićima, ali sada su odlučili da će online kvizove zadržati za stalno:

- Planiramo kad se vratimo na teren da online kvizove zadržimo 365 dana u godini. Nakon njih u inbox nam se javljaju igrači iz cijele Hrvatske, javljaju se iz Zagreba, Rijeke, Šibenika, Zadra, Slavonskog broda i Osijeka, tako da igra cijela Hrvatska - zadovoljan je Toni.

Za večeras priprema kviz '69 u 69':

- To je najveći livestream kviz, imamo cijelu produkciju od kamere do zvuka, igra se ekipno, večeras je prvo izdanje koje se priprema već dosta dugo. Jedva čekamo vidjeti kako će to proći. Dosta dobro smo se pripremili. Imamo puno prijava, a ako nam se netko želi pridružiti može to učiniti putem stranice theshowtimequiz.com ili preko našeg Instagram profila @theshowtime__ gdje smo jako aktivni i nudimo tehničku podršku igračima ako imaju problema s prijavom - dodaje Toni.

Valja naglasiti da u kvizovima neprestano dijele nagrade.

- U besplatnom kvizu '21 u 21' dijelimo svaku večer četiri nagrade. Po dva bona za karting arenu u Splitu našeg generalnog sponzora, kao i ulaze za veliki kviz. Može dobiti bilo tko, ne dobivaju najbolji nego najsretniji. Imamo i kafiće koji nas sponzoriraju tako da dijelimo i neke boce pića. Bit će sada i dosta sponzora u ekipnom kvizu - najavljuje Prodan. On je voditelj i vlasnik brenda 'The Showtime' koji surađuje s internetskom stranicom 'Zabava TV' Matka Sinovčića koji preko te platforme prenosi kvizove.