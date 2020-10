'Pucajte, ne bojim se': Pokušao zaustaviti bagere na gradilištu prilazne ceste za Pelješki most

Hrvatske ceste u ponedjeljak dopremile su tešku mehanizaciju na površinu vinograda Rozića. Počeli su s izvođenjem radova na pristupnoj cesti Pelješkom mostu. Stonski vinar priveden je zbog pružanja otpora

<p>Sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, stonski vinar <strong>Miho Rozić</strong> priveden je u Policijsku postaju Ston zbog pružanja <strong>pasivnog otpora</strong> prilikom asistencije policije Hrvatskim cestama, izvođaču radova na pristupnoj cesti <strong>Pelješkom mostu</strong>, potvrdili su u ponedjeljak iz PU dubrovačko-neretvanske za<a href="https://dulist.hr/vinar-miho-rozic-priveden-jer-je-htio-sprijeciti-radove-hrvatskih-cesta-u-svom-vinogradu/679907/" target="_blank"> DuList</a>.</p><p>Hrvatske ceste u ponedjeljak su dopremile <strong>tešku mehanizaciju </strong>na površinu vinograda Rozića. Počeli su s izvođenjem radova na pristupnoj cesti Pelješkom mostu, čemu se on protivi.</p><p>U jednom trenu popeo se i na bager, ali su ga spustili policajci. Uzvikivao je da je on branitelj i da pucaju, da se ne boji metka, piše <a href="https://slobodnadalmacija.hr/dalmacija/obala/pucajte-ne-bojim-se-metka-bageri-i-policija-usli-u-vinograde-stonskog-vinara-rozica-sve-ce-mu-porusiti-zbog-pristupne-ceste-za-peljeski-most-1050232">Slobodna Dalmacija.</a> Više puta je vikao da trasa ceste ide preko njegova posjeda.</p><h2>Pogledajte video: Izgradnja Pelješkog mosta</h2><p>Policija je intervenirala na poziv Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije i to nakon što su ispunjeni uvjeti za intervenciju <strong>prisilnog ulaza</strong>.</p><p>Stonski vinar se otvorenim pismom o ovom problemu prije nekoliko dana obratio predsjedniku Uprave Hrvatskih cesta<strong> Josipu Škoriću</strong>. </p><p>Iskazao je nezadovoljstvo njegovim odlukama, navevši kako mu se na taj način <strong>oduzima </strong>više od 40.000 metara četvornih poljoprivrednog zemljišta na kojem on uzgaja <strong>autohtonu </strong>vinovu lozu.</p><p>Slobodna piše da mu za isplate 3,2 milijuna kuna za zemljište na više lokacija i za izgubljene plodove loze i maslina, traži 481 tisuću kuna za zemljište koje je plaćeno kao šumsko i da mu se ustupi 34.000 kvadrata zamjenskog zemljišta. Hrvatske ceste nisu pristale na to te su mu isplatili nešto više od milijun kuna.</p><p>Uputio je i nagodbu, no cijeli je postupak zamro pa mu, kako je rekao tada, jedino što prestaje jest borba na ročištu 12. listopada, piše DuList.</p>