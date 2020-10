Pucali su na njihov kombi pa im oteli sedam vreća punih novca

U Osijeku je počelo suđenje trojcu iz Slavonskog Broda zbog pokušaja teškog ubojstva dvojice zaštitara u listopadu prošle godine. Sačekali su ih u šumskom predijelu, zapucali na njih te im oteli 773 tisuće kuna

<p>Na Županijskom sudu u Osijeku pred sutkinjom<strong> Azrom Salitrežić</strong> započelo je suđenje trojici mladića iz Slavonskog Broda, <strong>Iliji Čoriću, Aliji Ahmetu i Zvonimiru Mijatoviću. </strong></p><p>Oni su u listopadu prošle godine na cesti između Koprivne i Hrastina izvršili razbojništvo nad dvojicom zaštitara i zaštitarskim vozilom tvrtke Aleph Tau iz Slavonskog Broda. Sačekali su dvojicu zaštitara u šumskom predijelu, zapucali na njih iz automatskih pušaka te im oteli ukupno 773 tisuće kuna.</p><p>Obojicu su ranili i ostavili na cesti.</p><h2>POGLEDAJTE VIDEO</h2><p>Državno odvjetništvo ih tereti za dva kaznena djela pokušaja teškog ubojstva te četiri kaznena djela razbojništva počinjenih na štetu tvrtke Aleph Tau, tvrtke NTL čiji je bio opljačkani novac te na štetu dvojice oštećenih zaštitara, Maria Leitkama te Krunoslava Balešića kojima su razbojnici oduzeli privatne mobitle.</p><h2>'Nisam imao namjeru nikoga ubiti'</h2><p>Optuženici su dovedeni na sud iz pritvora u lisičinama na nogama. Odmah nakon čitanja optužnice izjasnili su se o krivnji.</p><p>Prvooptuženi Ilija Čorić rekao je kako se ne smatra krivim za pokušaj teškog ubojstva, ne priznaje razbojništvo na štetu zaštitara i njihove tvrtke ali priznaje da je supočinitelj razbojništva na štetu NTL.</p><p>Ahmet je u prvom saslušanju rekao da se ne smatra krivim ni za jedno kazneno djelo ali je na sudu rekao da je kriv za razbojništvo, s tim da nije imao namjeru nikoga ubiti.</p><p>Trećeoptuženi Mijatović osporava kazneno djelo teškog ubojstva i razbojništva nad zaštitarima i njihovom tvrtkom, ali se smatra krivim za razbojništvo nad NTL.</p><p>Prema optužnici Ilija Čorić je sa Ahmetom i Mijatovićem dogovorio pljačku novca. Znao je da će 21. listopada 2019. u periodu od 14 do 15 sati, cestom između Koprivne i Hrastina proći zaštitari u vozilu s novcem. Ilija Čorić je ostao u blizini auta kojime je trojac došao kako bi dojavio dolazak zaštitara i osigurao bijeg. Ahmet je imao kalašknjikov, a Mijatović automatsku pušku. U šumi su sačekali vozilo. Kada je došao kombi kojime je upravljao Mario Leitkam, izašli su na cestu i iz rafalnog oružja ispalili 17 metaka u vozilo. Leitkama su upucali u noge, a Balešić je dobio prostrijelnu ranu natkoljenice. Nakon zaustavljanja vozila došli su do zaštitara, usmjerili u njih puške, uzeli mobitele, kofer s novcem i službene pištolje. Uzeli su 773.000 kuna.</p><h2>'Obojica su u rukama imali kalašnjikove'</h2><p>Tijekom dokaznog postupka prvi je saslušan oštećeni <strong>Mario Leitkam</strong> (28) iz Slavonskog Broda koji hoda uz pomoć štake.</p><p>- Tada sam radio u Aleph Tau kao zaštitar. Zajedno sa kolegom Krunoslavom prikupljao sam novac po trgovinama NTL-a. Riječ je o 70 trgovina. Oko 15 sati ostala nam je još jedna trgovina. Krenuli smo cestom. Ja sam vozio. Ušli smo u jednu okuku i čim smo izašli iz nje na cesti sam ugledao dvojicu. Jedan lijevo, drugi desno. Izgledali su mi kao maškare. Imali su crne fantomke na glavi i na sebi crnu odjeću. Vidio sam da obojica u rukama drže kalašnjikove. Pitao sam Krunu 'šta je ovo'. Oni nisu ništa vikali niti nas upozoravali da stanemo. Počeli su pucati po nama, kroz šajbu su ušla dva metka, samo srećom sam ih izbjegao. Poslije toga počeli su pucati po motoru. Kruno i ja smo se sagnuli dolje, refleksno sam stisnuo gas.</p><p>Pucali su po nama cijelo vrijeme kako se auto kretao. Osjetio sam jedan metak u desnoj nozi pa drugi u lijevoj. Siguran sam da su pucala obojica. Auto se zaustavio sam od sebe nakon 30-tak metara valjda zato što su ga propucali jer gas više nije radio. Kada sam ih vidio da dolaze do auta pomirio sam se sa time da će nas ubiti. Ispružio sam ruke van kroz malo otvoreni prozor koji sam imao. Obojica su uperili puške u nas, vikali 'gdje su pare', dajte oružje i mobitele. Dao sam mu pištolj i mobitel, što je bilo baš jadno od njih jer su vidjeli da su nas ranili a sada nam uzimaju mobitele da ne možemo nazvati Hitnu. Ne znam ni sam kako sam izašao i došao do vrata kombija, otvorio ih i dao im kofer s novcem. Nisam siguran koji je od njih bio sa moje strane i uzeo novac. Potom me je natjerao da legnem na tlo.</p><p>Nakon toga otišli su prema šumskom putu. Kruno je isto ležao na cesti, govorio sam mu da ustanem jer moram u Hitnu, uhvatila me panika. Vidio sam da mi je potkoljenica posve raznešena, mišić je visio na niti. Druga noga isto tako. Nakon nekog vremena vidio sam da nam prilazi automobil, mahao sam im da stanu. Naišli su muž i žena i kada su vidjeli da smo ranjeni, izbacili su sve što su vozili u autu i unijeli nas u njega, odvezli u bolnicu - svjedočio je Mario Leitkam (28) dodajući kako se dobro sjeća da je taj dan bio ponedjeljak jer tim danom nose najviše novca, zbog utrška sakupljenog od vikenda.</p><p>Znalo se da vozilo nije blindirano i da novac nije osiguran. Koferi nisu imali ni zaštitnu boju.</p><p>- Svu trojicu optuženika znam, a sa Čorićem sam i radio u firmi Aleph Tau. Par dana prije nego će se to dogoditi čak smo zajedno bili u smjeni. On je čak dobro znao moju tešku životnu situaciju, pričali smo o svemu, dolazio je na ručak kod Krunoslava Balešića, kod njegove žene i djece. Postoji fotografija Krune i Ilije snimljena dva dana prije toga. Kakav čovjek moraš biti da to napraviš nakon svega - dodao je Leitkam ističući kako je srećom imao odlične liječnike koji su mu operirali noge.</p><p>Liječenje mu još traje, a liječi se i na psihijatriji jer se ne osjeća dobro.</p><h2>'Rekao sam mu da stisne gas, a onda sam mu pogledao noge...'</h2><p>Sve isto ispričao je i drugi oštećenik <strong>Krunoslav Balešić</strong> iz Slavonskog Broda, otac troje djece, također djelatnik zaštitarske tvrtke Aleph Tau.</p><p>-Taj dan sam radio sa Mariom. Vozili smo se u kombiju, došli smo do zavoja na cesti. Ja sam slagao potvrde koje dobijemo za novac. Čuo sam Marija kako kaže 'Kruno šta je ovo', pogledao sam gore i vidio dvije maskirane osobe. Krenuli su rafali. Sagnuli smo se obojica, rekao sam Mariju da stisne gas, a on je rekao 'ne mogu, pogledaj mi noge'. Bile su smrskane. Auto se nastavio kretati još par metara. Sve je trajalo pola minute, minutu. Kada smo stali, jedan maskirani mi je prišao i rekao da predam oružje, mobitel i novac. Rekli su nam da izađemo i da legnemo na cestu.. Uzeli su novac i otišli - ispričao je Krunoslav dodajući kako je potom Mario ustao i pitao ga da li je i on ranjen.</p><p>- Gledao sam u njegove noge i nije mi uopće bilo jasno kako on hoda jer sam mu vidio samo kosti. Naišli su neki ljudi autom koji su nas pokupili, zamotali smo Mariju noge u neku deku i otišli za bolnicu - rekao je Krunoslav koji je dobio prostrijelnu ranu natkoljenice sa stražnje strane ali i ozlijedu koljena. Kaže kako je zbog svega razvio PTSP i depresiju pa se liječi kod psihijatra.</p><p>Zaštitari su posvjedočili kako se raspored vožnje prikupljanja novca i smjene u tvrtki Aleph Tau određuju dva tjedna unaprije pa djelatnici dobro znaju koji teren kada pokrivaju. To je, dakle, znao i Ilija Čorić.</p><p>Sutkinja je potom saslušala<strong> Ivana Sučića</strong> (66) iz Osijeka koji je toga dana automobilom naišao cestom na kojoj se dogodilo razbojništvo. Sa njime je bila i supruga. Dok se vozio cestom začuo je dva kratka rafala.</p><p>- Vidio sam dva čovjeka kako teturaju na cesti. Mislio sam da su imali prometnu nesreću. Bili su ozlijeđeni. Stao sam, a oni su počeli panično vikati da im se dogodilo razbojništvo. Izbacili smo stvari iz gepeka i stavili ih u auto. Kruno je bio na mjestu iza suvozača, a Mario pored. Stavili smo mu noge u krilo Kruni. Supruga je nazvala policiju i rekla što se dogodilo a mi smo krenuli prema Osijeku - ispričao je Sučić.</p>