Pucnjava ispred Bijele kuće: Muškarac ranio samog sebe

Tajna služba, koja brine za sigurnost američkog predsjednika, potvrdila je da je muškarac pred Bijelom kućom pucao u sebe zbog čega je blokiran promet i zabranjen pristup lokaciji.

Američki predsjednik trenutno se nalazi na svom imanju Mar-a-Lago u Palm Springsu, ali je obaviješten o situaciji.

- Medicinsko osoblje pruža pomoć žrtvi, jednom muškarcu - precizirala je tajna služba i dodala da nema drugih žrtava.

Incidenti oko Bijele kuće nisu rijetki, 23. veljače je jedan vozač priveden nakon što je vozilom srušio sigurnosnu ogradu blizu Bijele kuće.

