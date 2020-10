'Pucnjava, korona, kriza... A vi na dvotjedni plaćeni godišnji?! Nije vas sram pred građanima?'

Radili su sedam tjedana, a sada idu na stanku. Bez obzira na to, plaća im u punom iznosu sjeda najnormalnije. Dakako, riječ je o saborskim zastupnicima. No, oporba poručuje da ih se ne svrstava sve u isti koš

<p>Saborski zastupnici su u petak glasanjem završili radni dan, a onda se uputili na dvotjednu stanku. Tako je odlučio HDZ, koji pauzu opravdava činjenicom da rade već sedam tjedana u komadu.</p><p>I za ta dva tjedna nezasjedanja, plaća im najnormalnije, jednaka kao i da sjede u Saboru, sjeda na račun. U prosjeku je ona, podsjetimo, oko 15.000 kuna, nekima i puno viša, ovisno jesu li članovi nekih Odbora, na čelnim funkcijama tih Odbora ili su predsjednik, odnosno potpredsjednici Sabora.</p><h2>Pogledajte video: U Hrvatskoj kriza, a oni na pauzu</h2><h2>Plaća kao da sjede u Saboru</h2><p>- Ova pauza je uobičajena i uvijek se u ovo vrijeme događala. Redovna jesenska sjednica traje od 15. rujna do 15. prosinca i ne pamtim, a dugo sam u Saboru, da nije bilo stanki. Mislim da je to dobro i korisno jer se zastupnici mogu baviti onime što se zove baza. Ozbiljne političke stranke imaju svoju bazu i dužni su razgovarati i biti u kontaktu sa svojim biračima i iskoristiti to vrijeme kada Sabor ne zasjeda za rad na tome - pojasnio je predsjednik Sabora, HDZ-ov <strong>Gordan Jandroković</strong>, zašto Sabor ide već na dvotjednu stanku. </p><p>Napomenuo je kako stanke u redovnom zasjedanju parlamenata imaju i ostale zemlje u Europi. </p><p>- Osim Mađarske, koja kontinuirano radi, sve ostale srednjoeuropske zemlje s kojima se vrlo često uspoređujemo, imaju značajno manje radnih dana u redovnom zasjedanju nego Hrvatski sabor. Nismo očito drugačiji, dapače, radimo više, ali to samo potvrđuje ovu tezu o kojoj sam govorio da posao saborskog zastupnika nije samo na plenarnoj sjednici nego je on puno kompleksniji. Ako zastupnik želi kvalitetno obavljati svoj posao, neće se odmarati nego će itekako tražiti načina kako doprijeti do građana, njihovih problema, u konačnici i svojih birača - rekao je. </p><h2>'Ovo je sramotno!'</h2><p>Dvotjedna stanka uoči Svih svetih razbjesnila je oporbu.</p><p>SDP-ova <strong>Mirela Ahmetović</strong> nabrojala je niz razloga zbog kojih je sramotno, kako je rekla, da idu na stanku, kao što su korona, pucnjava na Markovu trgu, završetak moratorija na ovrhe, zatvaranje poduzeća, prosvjedi ugostitelja i prijevoznika, jačanje radikalizma u društvu...</p><p>- Sve ono s čime se mi, koji s dvije noge na zemlji stojimo, suočavamo svaki dan. Kako vas nije sram građana, koji su nas birali, da odemo na dvotjedni godišnji odmor, koji će nam biti plaćen, dok oni strepe hoće li im se aktivirati ovrha jer mi nismo bili sposobni donijeti zakon koji bi im u tome pomogao - upitala je Ahmetović. </p><p>Predsjednik Sabora nekoliko puta je ponovio kako je ovakva praska dvotjedne stanke uobičajena posljednjih 30 godina. </p><p>- Ne vidim razloga za ovakvom vrstom teških riječi - poručio je Jandroković.</p><p>I šef SDP-a oštro je kritizirao HDZ zbog odlaska na odmor.</p><h2>Imamo krizu, a vi - raspust!</h2><p>- Imamo zdravstvenu, ekonomsku, ali i duboku društvenu krizu koja se manifestirala činom nasilja u ponedjeljak. U takvom trenutku očekivao sam da Vlada reagira pozivom oporbi kako bismo razgovarali na koji će se način država suočiti sa svime time, ali odgovor je izostao. Umjesto toga, imamo dva tjedna saborskog raspusta - istaknuo je Peđa Grbin najavivši da će SDP nastaviti raditi i govoriti o svemu što smatraju lošim u društvu i nuditi prijedloge.</p><p><strong>Tomislav Tomašević</strong> iz Zeleno-lijevog kluba istaknuo je kako je stanka potpuno nezaslužena. U situaciji najveće krize u kojoj se Hrvatska našla, naglasio je, odlazak zastupnika na stanku je neopravdan.</p><p>- Ne možemo vjerovati da se opravdava izjavama da radimo sedam tjedana u komadu. Podsjetit ću vas da zadnjih nekoliko tjedana plenarna rasprava, koja je samo srijedom i četvrtkom, traje u prosjeku oko 4,5 sata. Ako Vlada već ne šalje prijedloge zakona u saborsku proceduru, ne razumijem zašto se onda oporbene točke ne stavljaju na plenarnu raspravu. Zašto nemamo ni sjednice odbora ponedjeljkom i utorkom, nego se stavljaju u isto vrijeme kada je i plenarna sjednica - rekao je. </p><p>Odlazak na stanku je, naglasio je, pokušaj umrtvljavanja oporbe.</p><p>- Sada kada smo predali zahtjev za Istražno povjerenstvo, nakon Janafa, kada se predlažu opozivi ministara, kada se predlažu zakonski prijedlozi poput onog za produženjem moratorija na ovrhe, sada se ide na dvotjednu stanku. Za to ne vidimo apsolutno nikakvo opravdanje - rekao je poručivši vladajućima da se zapitaju zašto je Sabor među najgore ocijenjenim institucijama u Hrvatskoj.</p><h2>Nema opravdanja za stanku</h2><p>I <strong>Stephen Nikola Bartulica </strong>u ime Domovinskog pokreta poručio je kako opravdanja za stanku nema.</p><p>- Umjesto da imamo Istražno povjerenstvo koje je nužno, mi imamo stanku od dva tjedna. Nije dobro da se ovako važne i udarne teme odgađaju na ovakav način - poručio je.</p><p>Stanka u ovom trenutku predstavlja svojevrsnu opstrukciju demokratskih procesa, smatra i <strong>Dalija Orešković</strong> (Stranka s Imenom i Prezimenom).</p><p>- Ne samo zbog toga što je oporba zatražila osnivanje Istražnog povjerenstva kako bi se detektirale slabosti u sustavu borbe protiv korupcije, nego i zbog činjenice da nismo raspravili bitna izvješća koja bi mogla sličnu svrhu postići kao i ovo Povjerenstvo - poručila je. </p><p>Loša je poruka građanima da se Sabor nakon samo sedam tjedana raspušta, dodala je.</p><p>- A nismo raspravili zašto Sabor nije uvažio niti jednu od preporuka, gotovo apela, nadležnih institucija koje pokazuju koliko nam je pravni sustav i vladavina prava porezna i šuplja - istaknula je. </p><h2>Bačić: Stanka je uvijek u ovo vrijeme</h2><p>HDZ-ov Branko Bačić poručio je kako je on već 17 godina saborski zastupnik.</p><p>- Ovo je moj šesti mandat i mislim da imam značajno iskustvo da mogu procjenjivati rad Sabora. U tim proteklim godinama niti jednom Sabor nije ne napravio stanku u proljetnom tjednu za vrijeme Uskrsa, kao i u jesenskom periodu oko Svih svetih - rekao je Bačić dodavši kako se stanka uvijek određuje u ovo vrijeme. </p><p>- Osim populističkih poriva oporbenih zastupnika, koji glorificiraju rad u Saboru, a koji je ocijenjen na nedavnim izborima, ne vidim nikakvih drugih razloga za njihove navode. Analizom rada svih europskih parlamenata, samo jedan radi na godišnjoj razini više od našeg. Spočitavati HDZ-u i vodstvu Saboru da na ovaj način želi umrtviti i utišati oporbu je potpuno promašeno, nitko oporbu ne priječi da politički nastupa - istaknuo je.</p><p>I Mostovi zastupnici su se pobunili što Sabor prekida zasjedanje. </p><p>- Mi želimo da Sabor nastavi s radom. Ako smo mogli imati izvanredno zasjedanje zbog situacije s potresom u Zagrebu, ne vidimo razlog da u ovako kriznoj situaciji, kada se donose mjere koje utječu na sve poduzetnike, u trenutku krize, situacije u školama gdje ne znamo što će uopće biti s našom djecom, mi prekidamo s radom. Osim što se nas onemogućava da radimo, time se onemogućava i građanima da netko komunicira o njihovim problemima - poručila je <strong>Marija Selak Raspudić. </strong></p><p><strong>Nino Raspudić</strong> podsjetio je da im je u ovo vrijeme epidemije već dijelom i onemogućen rad jer ne mogu svi biti u sabornici. </p><p>- Mi ne želimo ići na stanku! Mi sebi nismo uzeli godišnji odmor i mi ne želimo tu stanku. Mi smatramo da Sabor mora raditi u ovoj gorućoj situaciju i uz sve aktualne probleme koji se događaju, a pogotovo kad uzmemo u obzir ono što treba slijediti u Saboru, a trebala su slijediti važna izvješća, pogotovo važna u kontekstu posljednjih afera, a to je izvješće predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti, potom izvješće DORH-a, bilo bi jako zanimljivo idući tjedan to slušati u Saboru i pitanja koja imamo postaviti te izvješće o Povjerenstvu za sukob interesa - poručio je dodavši kako ne vidim drugog razloga da se ovo određuje osim da ih se ušutka i da se pokušaju pokrpati rupe iz kojih sve curi i medijski preparirati javnost.</p><p>Predsjednik Sabora poručuje kako je logično da oporba traži da nema stanke.</p><p>- To je kad manjine traže pozornicu, ali moj im je prijedlog da pozornicu traže na nekim drugim pozicijama jer izborni rezultat pokazuje da je ova parlamentarna većina ostvarila uvjerljivu pobjedu i mi smo ti koji smo u konačnici odgovorni za upravljanje državom - poručio je ponovivši, po tko zna koji put, kako u sazivanju stanke u ovo vrijeme nema ništa neuobičajeno i što bi onemogućavalo rad oporbenim zastupnicima.</p><p>Kao razlog zašto će im stanka dobro doći naveo je i velik broj zastupnika, ali i zaposlenika Sabora, koji su u samoizolaciji ili izolaciji. </p><p>- Mi ćemo u idućim danima, u dogovoru s tajništvom, tražiti načine kako osigurati i zaštiti zdravlje zaposlenika, a isto tako omogućiti da odbori i plenarna sjednica u budućem razdoblju normalno funkcioniraju - rekao je dodavši kako je Sabor kroz cijelo ovo vrijeme pandemije, ali i potresa u ožujku radio i to korektno i kvalitetno. </p><p>- Bilo je velikih izazova, od pandemije, potresa pa i, nažalost, događaja koji su se dogodili početkom tjedna na Markovu trgu, no bez obzira na to sve Sabor je sve svoje zadaće ispunio i donio potrebne zakone - rekao je. <br/> </p>