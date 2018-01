Pucnjava u Amsterdamu: Dvoje ranjeno, jednog čovjeka ubili...

Dvoje ozlijeđenih prebačeni su u bolnicu. Prema izjavama policije, dvoje ranjenih su muškarac i djevojka. Očevici tvrde da je djevojka upucana u nogu.

🔴 URGENT |



1 dead and at least 2 wounded after shooting incident in #Amsterdam, Netherlands. Police killed the shooter. pic.twitter.com/0LQt5KyaXE