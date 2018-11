Pucnjava u Kaliforniji: Ispaljeno 30 rafala, više ljudi ozlijeđeno

Policija je dobila dojavu u srijedu u 23.15 sati po lokalnom vremenu o napadu u Borderline Bar & Grillu u gradu Thousand Oaks u Kaliforniji.

Breaking: Witness says that a man shot a security guard before entering Borderline Grill and Bar in Thousand Oaks, California, then set off a ‘smoke’ device and started shooting people inside. The bomb squad and FBI are on the scene. pic.twitter.com/lMM1ZeXNjj — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 8, 2018

Svjedok je medijima rekao da je napadač pucao u zaštitara, bacio dimne bombe, ušao u bar i pucao.

"Multiple injuries reported" - Firefighters and first responders are arriving at the scene of a reported mass shooting in Thousand Oaks, Ventura County.



Follow the latest updates on the story here: https://t.co/9Pc8K5AUeD pic.twitter.com/cNBc9WE1wL — Sky News (@SkyNews) 8. studenoga 2018.

Prema prvim informacijama ozlijeđeno je više ljudi. Navodno je među ozlijeđenima i policajac.

CBS Los Angeles piše da je iz bara izveden čovjek s rukama iznad glave no ne zna se da li je on osumnjičen za pucnjavu.

Ispaljeno je više od 30 rafala. U pomoć žrtvama došlo je najmanje četiri vozila hitne pomoći.

LATEST: A massive law enforcement presence is on scene at Borderline Bar and Grill for reports of an active shooter https://t.co/MOJPrlBqDX pic.twitter.com/cEqYm94pqI — CBS Los Angeles (@CBSLA) November 8, 2018

>>> Uskoro više...