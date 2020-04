Pucnjava u Kanadi: Nekoliko je ljudi umrlo, napadača su ubili

Muškarac (51) je pronađen kod jedne benzinske stanice u nedjelju nakon poludnevne potrage, navela je policija u poruci na Twitteru. Policija za sada nije potvrdila broj žrtava pucnjave.

Muškarac je bio u bijegu od subote navečer nakon dojave o naoružanom muškarcu u selu Portapique u Novoj Škotskoj.

