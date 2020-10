Pucnjava u Otočcu: U kafiću je ranio muškarca, napadač uhićen

U policiji su potvrdili da je došlo do pucnjave u kafiću u Otočcu. Napadač je uhićen, a ranjeni muškarac prebačen u bolnicu u Ogulinu

<p>Lički policajci dobili su nešto prije 15 sati dojavu kako je u kafiću u Otočcu došlo do pucnjave, u kojoj je ranjen muškarac iz Gospića. </p><p>U policiji su nam potvrdili da je došlo do pucnjave. Ranjenog muškarca (36) prebacili su u bolnicu u Ogulinu. Napadač je uhićen, a kako neslužbeno doznajemo, radi se o 52-godišnjaku.</p><p>U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato što je dovelo do pucnjave.</p><p>Uskoro više.</p>