Pucnjava u Seattleu: Najmanje jedan mrtav, ranjen i dječak (9)

Najmanje jedna osoba ubijena je, a pet ranjeno u pucnjavi, u srijedu navečer u trgovačkoj četvrti u Seattleu, izvijestila je policija koja traga za dvojicom osumnjičenih počinitelja.

Policija nije dala više detalja o tom slučaju, no lokalna televizija KOMO-TV objavila je da je u pucnjavi ubijena jedna žena i da je među ozljeđenima devetogodišnji dječak.

Foto: GABE REYES

Pozivajući se na svjedoke ta postaja je navela da su dvojica muškaraca nakon svađe zapucala jedan na drugoga, izazivajući paniku među prolaznicima koji su pokušavali pronaći sklonište.

Policija je navela na Twitteru da istražuje okolnosti pucnjave nakon koje su osumnjičeni pobjegli.

Detectives are investigating after six people were wounded by gunfire, one fatally, at 3rd and Pine. The suspect(s) fled the scene. If you have information about this incident, please call our tip line at (206) 233-5000