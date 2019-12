Pucnjava u trgovačkom centru: Ljudi su u panici bježali van...

Nekoliko pucnjeva u trgovačkom centru Cumberland Mall u Atlanti u američkoj saveznoj državi Georgiji bježalo je u panici nakon što su se u dijelu s restoranima začuli pucnjevi, javlja Mirror.

Bruh someone was really shooting inside Cumberland Mall. I can’t believe this. I come here all the time. I see it so much on TV but never in Atlanta. pic.twitter.com/mKsx3M2kBT

Trgovački centar je bio pun ljudi koji obavljaju božićnu kupovinu, a na snimkama koje se dijele društvenim mrežama vidi se kako bježe van i skrivaju se pod stolovima.

Policija je okružila trgovački centar, ali za sada nema informacija o žrtvama te je li policija ulovila napadača.

Policija je na Twitteru objavila kako se ne radi o aktivnom pucaču već o izoliranom incidentu.

*No Active Shooter at Cumberland Mall*

We are continuing to gather information but this is not an active shooter event. It appears this was an isolated incident. Once we get more information we will update. @wsbtv @FOX5Atlanta @11AliveNews @cbs46 @ajc @mdjonline