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KRITIZIRAO I KLUB

Puhovski nakon nazi skandala: Treba razmotriti zabranu Torcide

Piše 24sata,
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Puhovski nakon nazi skandala: Treba razmotriti zabranu Torcide
Foto: Pixsell.
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Analitičar je u emisiji HRT-a osudio veličanje nacizma na utakmici Hajduka i Ajaxa te kritizirao reakciju klupskog vodstva

Politički analitičar Žarko Puhovski osudio je veličanje nacizma i pozive na progon Židova prije i tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa. U emisiji „Studio 4” na HRT-u rekao je da bi Hajduk trebao zabraniti skupini neonacista korištenje klupskih obilježja te da treba razmotriti i mogućnost zabrane udruge Torcida.

- Ne vidim po čemu bih se trebao više skandalizirati nad time da netko veliča Hitlera nego Pavelića ili naciste nego ustaše. No ovo je postalo međunarodno značajno jer Hajduk igra s ozbiljnim suparnikom, kojeg prate ozbiljni mediji. To je bila prilika koju su oni iskoristili, ocijenio je Žarko Puhovski u emisiji „Studio 4” na HRT-u.

Puhovski smatra da su reakcije uslijedile tek nakon što je prijeđena granica, iako su se, prema njegovim riječima, takvi događaji pripremali ranije. Kritizirao je i priopćenje Hajdukova vodstva jer, kako je ocijenio, nije dovoljno jasno najavilo konkretne poteze.

- Ono što treba reći jest da ćemo im zabraniti korištenje našeg znaka. Ne radi se o tome da su odgovorni za stvari koje se događaju na ulici, ali ti ljudi hodaju s Hajdukovim znakovljem. Treba razmatrati pitanje zabrane udruge Torcida, poručio je Puhovski u emisiji „Studio 4” na HRT-u.

Analitičar je ustvrdio da se Torcida razlikuje od drugih navijačkih skupina jer, prema njegovoj ocjeni, ima snažan utjecaj u Splitu. Skandiranja o pećima, spaljivanju i ubijanju nazvao je svjesnim prihvaćanjem nacističkih poruka, a ne neznanjem o povijesnim zločinima.

- Državni organi moraju se baviti time da odgovorni budu kažnjeni, rekao je Žarko Puhovski u emisiji „Studio 4” na HRT-u.

*uz korištenje AI-ja

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Komentari 59
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