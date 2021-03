Subotnji okršaj predsjednika Zorana Milanovića i Milorada Pupovca podignuo je priličnu prašinu. Nakon što je čelnik SDSS-a sazvao presicu i pokazao poruke kojemu je navodno slao Milanović, nije trebalo dugo čekati da se oglasi i predsjednik. Na Facebooku je nastavio paljbu, prozvavši, između ostalog, Pupovca plačibabom koja ga je povlačila za rukav i kamčila vrijedne nekretnine. Javili smo se političkom analitičaru Žarku Puhovskom i zamolili ga da prokomentira predsjednikove oštre istupe.

- Meni se čini da je Milanović doista izgubio kontrolu nad sobom. Uz najbolju volju ne mogu konstruirati racionalni politički motiv za njegovo ponašanje. Ispada da je to serija političkih obračuna po obrascu eci peci pec pa na koga padne, uz uvjet da se radi o ljudima koji nisu uz njega. Ispada da prezire građane države kojoj je predsjednik, i to one koji su protiv njega i one koji su za njega glasali. Obračunava se ne samo s Plenkovićem, Pupovcem ili Jandrokovićem, nego i, primjerice s komunalnim radnicima u Šibeniku. Ili sa ženskim dijelom pučanstva. Pokazao je, u najblažoj varijanti, odsutnost empatije za ugroženi dio populacije, a to su žene u ovom pogledu. I Pupovac je u pravu, pokazao je malo empatije za najugroženiju skupinu, a to su Romkinje i Romi. On je protiv onih koji su protiv njega, to je Staljinov model: oni koji su protiv nas, a i oni koji nisu za nas, zajedno su naši neprijatelji - smatra Puhovski.

Osvrnuo se i na aktualnu priču o izboru predsjednika Vrhovnog suda.

- On se kao pravnik doveo u neugodnu situaciju i zbog odluke Ustavnog suda i zbog toga što je velika većina pravnika i pravnica jasno otklonila mogućnost da predsjednik svojevoljno odlučuje koji će zakon priznavati, a koji neće. Na njegovoj strani su, na najnižoj razini, navijači i navijačice iz SDP-a, od Mirele Ahmetović od koje se nije moglo više očekivati, do Peđe Grbina koji je znao razumno pravnički argumentirati, a sad se svakodnevno sramoti pod pritiskom Milanovićevog autoriteta. To što on radi je zloćudno djelovanje, prije svega zato što opterećuje javnost besmislenim, nevažnim temama u situaciji ozbiljne krize, a drugo što to čini na način primitiviziranja komunikacije koja ponajprije dovodi do potpunog zaborava argumentacije - smatra analitičar.

Dotaknuo se i izjave o Pupovčevom “kamčenju nekretnina”.

- Ta ideja da on nekome nešto daje jest falsificiranje uloge predsjednika u demokratskom sustavu. On je smio nešto dati onda i samo onda kad i ako je Pupovac imao pravni argument za preuzimanje tih nekretnina. Ako je bilo tako, onda je Milanović bio u bitnome nevažan i možda je mogao utjecati na datum isporuke i na ništa drugo. Ako nije bilo tako, onda Milanović sebe opisuje kao tiranina, a ne kao tadašnjeg predsjednika vlade - smatra Puhovski.