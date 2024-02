Puhovski: 'Plenković se ponaša kao da im je voda došla do grla'

Politički analitičar i profesor filozofije Žarko Puhovski komentirao je turbulentnu političku situaciju u zemlji te rekao kako vladajućima odgovara napetost jer svi čekaju njih.

- Naglašavaju se kao odlučujući čimbenik u zemlji. Drugo, oni još nisu odlučili. Čekaju povećanje plaće u travnju, sad čekaju hoće li se ovo ispuhati pa mislim da će ići krajem travnja ili početkom svibnja s izborima. Turudić je premalo, ne možete ga držati tako dugo, dva mjeseca bi bilo previše i njegovoj familiji - rekao je Puhovski za N1.

Dodao je i kako ne vjeruje da će izbori biti u rujnu.

- Ima sličan efekt kao i siječanj, dolazi onaj “blue”. Nakon ljeta dolaze kiše, djeca idu u školu… nije dovoljno pouzdan. Uz to, postoji opasnost da se izbori ponove, što njih ne brine, ali nekoga brine. Da ima snage za potez, Plenković bi rekao “evo vam izbori”. Uvjeren sam da oporba nije spremna za izbore. Ni SDP ni Možemo nemaju liste, HDZ ima u tri varijante, organizirani su. Pitanje je imali Peđa Grbin takav autoritet da može reći tko ide, tko ne ide. Možemo nema organizaciju pola Hrvatske pa mislim da bi HDZ-u trebalo odgovarati ići što prije na izbore. Pitam se ima li nešto što ne znam jer se Plenković ponaša u zadnje vrijeme kao da im je voda došla do grla i kao da im ide loše, što se meni izvana ne čini tako - objašnjava Puhovski.

Osvrnuo se i na subotnji prosvjed, ali i rekao kako nema vjere u oporbu.

- Tu nema ni “r” od radikalne ljevice. Jedina koja ima veze s ljevicom je Katarna Peović. SDP nije ljevičarska stranka već 15 godina, oni su desno umjerena konzervativna stranka, ni po čemu nisu ljevica. Njihov potpredsjednik govori da se jedino može bojati svoje žene, to se ne govori. Izgubili su neke stvari i nisu reagirali na ljevičarske domaće ili svjetske teme na ozbiljan način. Po čemu su ljevičarska stranka? Nisu progurali Istanbulsku konvenciju, pustili su da to HDZ napravi. Nisu bili u stanju progurati lijevu agendu. To je pokušao Možemo, to radi Radnička fronta… Možemo je u padu, a Radnička fronta je marginalna - zaključio je Puhovski.