Politički analitičar Žarko Puhovski u Dnevniku N1 govorio je o predstojećim lokalnim izborima u Zagrebu.

Smatra da Miroslav Škoro ima neku šansu na izborima.

- Njemu se prilika otvara uz uvjet da osnovna tema bude borba protiv korupcije, jer on može reći da nikada nije bio na vlasti i da nije korumpiran. On bi mogao biti protukandidat nekima s ljevice, prvenstveno Tomislavu Tomaševiću, koji nema korupciju nad glavom. U političkom životu je malo onih koji su čistih ruku - rekao je Puhovski i dodao:

- Situacija je bila takva da svi rade za Bandića, no sada svi rade za Tomaševića, a vidjet ćemo radi li on za sebe. On je gotovo siguran u ovom trenu, no sve se može promijeniti, a na desnici tko zna što će biti.

Komentirao je i scenarij u kojem bi u drugi krug ušla dva kandidata s ljevice ili s desnice.

- Joško Klisović ima jako amatersku kampanju, trpi udare i ima stranku koja sama nije čista od korupcije. Mislim da će mu šanse padati, a desnica će se boriti za mjesto u finalu. No u drugom će se krugu postaviti pitanje jesu li to gradski ili nacionalni izbori – Zagreb je ušao u fokus priče, no on svakako nije jedini. I priča o potresu u Petrinji pala je u drugi plan - rekao je Puhovski.

Za HDZ-ovog Davora Filipovića ističe da je on vojnik stranke, poslan kao 'filler' kandidat.

- Poslali su ga da se kandidira, a prije je bio poslan da bude uz Milana Bandića. On u svakoj drugoj rečenici mora spomenuti Vladu i premijera, jer mu je to način političkog života - rekao je Puhovski i dodao:

- Nitko osim Tomaševića ne govori o alternativnoj ideji upravljanjem strukture gradom. Miroslav Škoro govori o besplatnim vrtićima i izgradnji stadiona u četiri godine… to bih svakako volio vidjeti.

Komentirao je i budućnost Bandićeve stranke koja je opstajala na temelju imidža Milana Bandića.

- Oni mogu ići samo s listom za skupštinu, bez kandidata za gradonačelnika, no njihovo glasačko tijelo je dosta veliko. To su živi ljudi koji su glasali na izborima, i imaju tri osnovne skupine: oni koji su došli u Zagreb i osjećaju se poluprihvaćenima – to je najveći dio glasača, drugi su oni koji su se pokazali kao korisnici njegovih mjera i treći su oni koji su smatrali da treba učiniti nešto nesvrstano, a njih je najmanje, koji misle da treba učiniti nešto između SDP-a i HDZ-a. Prvi će se raspršiti uglavnom ka desno, manje na lijevo, dio će i dalje glasati za Bandićevu stranku - rekao je.

Naglasio je da bi izlaznost mogla biti mala.

- Strah me je da će izlazak biti i manji nego prošlog puta, a pitanje je i organizacije – Možemo ima najslabiju organizaciju. SDP je svoju upropastio, a HDZ-ova je bila jako stopljena s Bandićevom i bit će teško odlijepiti je tako da bi ona samostalno funkcionirala. Zato mi se čini kao mogućnost da na izbore izađe malo ljudi. Kandidati su dosadi, a većinom se motaju po centru grada, nisu došli ni do Markuševca, osim jednog od njih, a kamoli do Čučerja, a to su točke na kojima se nešto događa u gradu - smatra Puhovski.

Izlaznost u drugom krugu ovisi o tome koji će kandidati proći u drugi krug.

- Ovisi o tome hoće li to biti izbor između ljevice i desnice. Ako u izboru budu Klisović i Tomašević, treba očekivati manju izlaznost, posebno jer Klisović oklijeva u napadima na Tomaševića, koji mu je najveća konkurencija - zaključio je.