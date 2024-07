Pula je u dvije i pol godine ugovorila i obnovila 45 zgrada

Grad Pula pohvalio se u srijedu kako je u dvije i pol godine ugovorio i djelomično realizirao obnovu 45 zgrada, tim tempom do konca 2025., dakle u četiri godine, trebao bi ih obnoviti 66, prošloj gradskoj vlasti trebalo je puno desetljeća da ih obnovi toliko. „U dvije i pol godine Grad Pula ugovorio je i djelomično realizirao obnovu 45 građevina, dok je obnova 66 građevina trajala od 2012. do 2021. godine, dakle punih 10 godina. Nastavljajući ovim ritmom do kraja 2025. godine doseći ćemo brojku od 66 (i više) obnovljenih zgrada u vremenu od samo četiri godine“, priopćeno je iz Grada.

Za obnovu pročelja u ovoj godini, osigurano je 800 tisuća eura u gradskom proračunu.

Ovih dana dovršeno je uređenje fasade na zgradi u Stankovićevoj 7, za koju je krajem veljače potpisan stoti ugovor za obnovu građevina koje Pula sufinancira putem Programa obnove pročelja Dolcevita.

Obnova dotrajalih fasada jedan je od prioriteta ove gradske uprave, rekao je pulski gradonačelnik Filip Zoričić, navodeći da je od 2012. godine kroz Dolcevitu ugovorena obnova 111 građevina.

Nedavno je završeno uređenje fasade u Epulonovoj 14 i Istarskoj 32, a započelo je na zgradi na adresi Kamenjak 2 i Hermana Dalmatina 3. Početkom srpnja potpisani su ugovori za uređenje još devet fasada.

Ujesen se očekuje potpisivanje ugovora i početak uređenja pročelja u Flanatičkoj 35, Stankovićevoj 21 te na Giardinima 2 i 3.

„Uspješna realizacija Dolcevite rezultat je suradnje Grada i upravitelja zgrada koji imaju direktan uvid u potrebe na terenu. Pred nama je još puno posla“, poručio je gradonačelnik.

