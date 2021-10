Ministar Butković je u nekoliko navrata rekao da je što se njih tiče sve spremno i to je poslano Plenkoviću i Vladi da to stavi na Vladu. Ja ovim putem pozivam premijera Plenkovića da riješi taj problem koncesije, da napokon odluči tko će dobiti koncesiju, da se taj problem zaista može realizirati. Ja se nadam da će tu tvrtku dobiti tvrtka Žnjan d.o.o. koja je tvrtka Grada Splita i da ćemo početi realizirati taj projekt, komentirao je gradonačelnik Splita Ivica Puljak odobravanje koncesije na Žnjanu za N1. Smatra da je krajnje vrijeme da se to realizira jer se time kasni skoro 6 mjeseci. Istaknuo je kako misli da premijer Plenković blokira razvoj Splita.

- Plenković se treba maknuti od jeftine politike. Treba shvatiti da su oni izgubili ove izbore, treba to pregrmjeti na neki način i zaista ne smije više kočiti ovaj grad. Mislim da je sad problem u njemu osobno. To i njegovi ministri kažu da je to kod njega i na njemu i ja ga pozivam da on odluči i da riješi taj problem koncesije i da dodijeli koncesiju onome kome misli da trebaju i da ne blokira Grad Split - poručio je.

Šefa je brzo krenuo braniti ministar prometa Oleg Butković. Naime, iz njegovog ministarstva je stigao odgovor na navode Puljka.

Gradonačelnik Puljak tvrdi kako Vlada, odnosno sam predsjednik Vlade, koči razvoj grada Splita kroz navodno odugovlačenje s donošenjem odluke za koncesiju na pomorskom dobru u uvali Žnjan.

- Navedena tvrdnja je u potpunosti neutemeljena i netočna budući da je sam postupak davanja navedene koncesije prišao kroz redovan postupak, kao i bilo koja druga odluka koja je u proceduri donošenja na Vladi Republike Hrvatske. U ovom trenutku traje proces prikupljanja mišljenja od nadležnih državnih tijela a sve kako bi se uskoro donijela navedena Odluka. Dakle, nema govora o kočenju ili oduživanju s odlukom kako gradonačelnik Puljak danas tvrdi – stoji u priopćenju ministarstva. Dodaju kako Vlada radi sve za razvoj Splita.

- Navodimo samo najvažnije započete projekte u prometnom sektoru za vrijeme mandata ove Vlade. Riječ je o projektima poput novog ulaza u Split – čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC8 – trajektna luka Split, projekta izgradnje nove pristupne i izlazne ceste iz trajektne luke Split – “interventni izlaz iz luke“, nove multimodalne platforme splitske aglomeracije Solin - Stobreč - Dugi Rat – Omiš, rampe na ulici Zbora narodne garde, daljnjim koracima u provedbi projekta „Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita“. Također tu su projekti u realizaciji poput rekonstrukcije i dogradnje Obale kneza Domagoja u Gradskoj luci Split vrijedan 42,6 milijuna kuna, nabava novih autobusa za javni prijevoz te mnogih drugi – nabrajaju iz ministarstva.

Tijekom posljednje tri godine na svim ovim projektima je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nadležno tijelo, uz tvrtke iz resora, intenzivno surađivalo sa splitsko-dalmatinskom županijom te s Gradom Splitom a sve kako bi se čim prije pokrenuli navedeni projekti. Rezultati toga počinju biti vidljivi budući da su nedavno otvoreni radovi na projektu izgradnje rampe na raskrižju Ulice Zbora narodne garde i Ulice Domovinskog rata. Pokretanje ovog ali i ostalih gradilišta na području Splita označava ujedno i pokretanje velikog investicijskog ciklusa u grad Split i okolicu, a što će u konačnici osigurati smanjenje gužvi, veću sigurnost i bolju povezanost. To je ujedno i jedan od strateških ciljeva ove Vlade o čemu i govore svi pokrenuti projekti – zaključili su.