Punica brani epidemiologa: 'Pa što ako je doveo drugu ženu?'

Britanski epidemiolog Neil Ferguson dao je ostavku s pozicije savjetnika nakon što je uspostavljeno kako je prekršio vlastite mjere socijalne distance koje je zagovarao. Fergusonu je u 'posjete' dolazila atraktivna plavuša Antonia Staats, koja inače ima muža i djecu, no žive u otvorenom braku.

Staats je prestala dolaziti kada je pomislila da se njezin suprug zarazio koronom, a nakon što je cijela priča izašla u javnost, Ferguson se odlučio povući. I sam Ferguson je u braku, a u njegovu obranu stala je 79-godišnja punica Eileen Pirie.

- Mislim da je apsolutno sramotno sve ovo što mu se radi i što se govori o njemu. Sve ovo samo zato jer je pozvao ženu u svoj stan? Je li to zaista tako velika stvar? Mislim da sve treba gledati kroz drugačiju perspektivu. Neil je organizirao izlazak Velike Britanije iz ove grozne situacije u kojoj se svi nalazimo. To mu je oduzelo toliko vremena. Nikad ne gleda na sat, nije ni važno koliko je sati jer on samo radi. Ne mogu razumjeti kako možete biti toliko okrutni prema nekom tko je učinio toliko dobrog za ovu zemlju - rekla je Pirie za britanske medije.

Dodala je kako je britanski epidemiolog balansirao između stana u Londonu i obiteljske kuće u Oxfordu.

- Imao je ogromne obaveze i veliku odgovornost oko korona virusa i samo nekoliko prijatelja. Antonia je jedna od njih. Možda mu je ona djevojka, ne znam, ali ono što znam je da se naradio za ovu zemlju, a ovako mu se vraća. Ako pozovem muškarca u svoj dom, hoće li svijet propasti? - dodaje punica.

Ferguson sa njezinom kćeri ima 16-godišnjeg sina, no razdvojili su se prije nekoliko godina. Ostali su u dobrim odnosima i bliski su prijatelji.

- Još uvijek smo nevjerojatno bliski kao obitelj. Proveli smo Božić zajedno. Neil je kuhao pa se igrao sa sinom. On i njegova supruga nisu sjajan par, nisu zajedno godinama, ali on je uvijek bio i ostao velika podrška njoj. Užasnuti smo zbog ovoga što sada prolazi. Ismijavanje i ruganje kroz koje prolazi nije u redu, potpuno je pogrešno - zaključuje Pirie.

Kada se afera pojavila u javnosti Neil je odstupio s mjesta vladinog savjetnika i ispričao se javnosti.

- Mislio sam da sam imun na virus nakon što sam bio pozitivan i izolirao se dva tjedna prilikom kojih nisam razvio simptome. Duboko žalim što nisam poštivao jasnu poruku o potrebi socijalnog distanciranja. Uputstva služe da nas zaštite - rekao je.