Pupovac će biti izglasan u Saboru: Od protivljenja DP-a do nove podjele odbora za oporbu

Tjednima je trajao prijepor hoće li Milorad Pupovac biti na čelu Odbora za ljudska prava i prava manjina, dok prošlog tjedna HDZ i DP nisu postigli dogovor. Stvar je bila toliko eskalirala da je glasanje za šefa tog Odbora bilo odgođeno dok se ne smire strasti i ne postigne dogovor. Naime, postoji kvota saborskih odbora čiji šefovi su iz vladajuće koalicije i opozicije. Stranke se dogovaraju između sebe koga će predložiti, Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove onda odobrava ili ne odobrava prijedlog koji stigne, a na kraju šefove tih odbora potvrđuje Sabor glasanjem.

Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove je jednoglasno podržao prijedlog Kluba manjina da Pupovac bude šef Odbora za ljudska prava i prava manjina, za su glasali i HDZ-ovci, a zastupnika Domovinskog pokreta koji su u tom odboru, nije bilo na glasanju jer se oni protive izboru Pupovca.

Zagreb: Odbor za izbor i imenovanja jednoglasno dao zeleno svjetlo za izbor Milorada Pupovca na čelo Odbora nacionalnih manjina | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Saborski odbor za ljudska prava i prava manjina je dogovorom u kvoti odbora koji idu vladajućima, dakle HDZ-u, DP-u i partnerima. 24 godine se šef tog odbora postavlja tako da Klub zastupnika nacionalnih manjina predloži svog kandidata, i on bude i potvrđen. Manjinci na to mjesto žele Milorada Pupovca, kao neki oblik uključivanja predstavnika Srba jer nisu dio Vlade kao svih godina do sad, jer je to uvjetovao DP. Pupovac je čak bio suzdržan kad se glasalo o povjerenju novoj Vladi u Saboru, rekavši kako se programski većinom slažu, ali zbog DP-ove predizborne kampanje i uvjetovanja da SDSS ne bude u koaliciji, ne može glasati za. Penava kaže da nemaju ništa protiv srpske nacionalne manjine, ali imaju protiv SDSS-a.

Prije tjedan dana, premijer Plenković koji inače za sve u Saboru kaže da su to saborska posla, a ne Vladina, stao je pred medije i rekao da će HDZ podržati Pupovca.

- Tradicija je da predsjednik bude netko iz redova manjina i mi ćemo poštovati tu odluku. Domovinski pokret će vidjeti koga će imati za kandidata, pa će u skladu s time i glasati - komentirao je.

Novinari su ga upitali za opcije ako DP ne bude podržao tu odluku da Pupovac dođe na čelo Odbora, na što je on odgovorio kako će se ona ''sasvim sigurno izglasati''.

- Ma hoće, kako neće. Tko će glasati protiv? - pitao je.

Zagreb: Primanje u povodu proslave Boži?a po julijanskom kalendaru u organizaciji Srpskog narodnog vije?a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

A protiv će glasati koalicijski partner Domovinski pokret, što je najavio Ivan Penava nakon koalicijskog sastanka prije dva tjedna.

- Na tom sastanku smo, uvažavajući partnere i njihove stavove, uvažili značajan dio njihovog pogleda na problematiku imenovanje saborskog Odbora za nacionalne manjine. DP će se složiti, i napraviti svojevrstan korak nazad, kao zalog stabilnom funkcioniranju većine, uvažavajući taj kut Plenkovića i HDZ-a, ali i svih drugih koalicijskih partnera, da manjine trebaju određivati tko će voditi taj Odbor, iako ne dijelimo taj stav. Napravili smo kompromis da ćemo vidjeti tko je to ime. Ako to ime bude bilo tko tko nije član SDSS-a, DP-u je to prihvatljivo. Ako će se raditi o članu SDSS-a kao predstavniku političke stranke, DP i naši saborski zastupnici će biti protiv toga. Uz razumijevanje stava ostatka vladajuće većine da tu priču podrže sukladno svojim stavovima i vrijednostima - rekao je.

Tjedan prije toga, Josip Dabro, ministar poljoprivrede iz kvote DP-a je rekao da je Pupovca predložio HDZ i da DP u tome neće sudjelovati. Međutim, HDZ nije predložio Pupovca.

Potpredsjednik DP-a Mario Radić je krajem svibnja za N1 izjavio da njima nije problem Pupovac, nego da je taj Odbor u kvoti vladajućih, a Pupoac i SDSS nisu dio vladajuće većine.

- Gledajte, to je vrlo sklisko pitanje. Po nama to, da je iz oporbene kvote, ne bismo imali ništa protiv. Nismo mi protiv toga da on bude na čelu Odbora. Ovdje je stavljeno da on dolazi iz vladajuće kvote. Nemamo mi problem da on bude na čelu Odbora. Sav je problem u tome da je to iz kvote vladajućih, da je iz kvote oporbe, sve je ok- rekao je Radić.

Pupovca čak i saborski Poslovnik koči da dođe na čelo Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina iz kvote opozicije. SDSS ima svoj saborski klub jer ima tri zastupnika, a prema opozicijskoj raspodjeli mogu dobiti potpredsjednika odbora, ne i predsjednika. Nijedan oporbeni klub od tri zastupnika nema predsjednika odbora.

Ako se pita Furia Radina, jednog od najdugovječnijih saborskih zastupnika, prijepori oko Pupovca su djetinjasti.

- Napravimo kao što se radilo 24 godine. Ne vidim zašto bi se sad radilo drugačije, zašto bi ova Vlada bila drugačija i radila drugačije od svih do sad. Neće pasti svijet ako ćemo staviti nekoga iz SDSS-a za predsjednika Odbora iako nije u vladajućoj koaliciji. Prebacivanje Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koji je uvijek pripadao većini, oporbi, po mom mišljenju bi bilo infantilno - rekao je.

Na novinarsko pitanje što će onda Domovinski pokret, Radin je izjavio da i za to ima rješenje.

- Domovinski pokret onda neka glasa protiv - rekao je sa smješkom.

Kad se u svibnju potegnulo to pitanje, Radin je izjavio da se Klub zastupnika manjina ne pita puno stvari ali da bi ih se ovo trebalo pitati i poštovati njihovu odluku, kao i da se koalicijski sorazum između HDZ-a i DP-a ne odnosi na parlament.

Istog stava je i predstavnik Bošnjaka Armin Hodžić.

- Glasat ću za onaj prijedlog koji bude prijedlog kluba - rekao je.

U SDP-u nemaju problem s time da šef Odbora bude Milorad Pupovac.

- Rješenje s predsjednikom Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vidimo u tome da HDZ odluči hoće li stati uz Domovinski pokret i politiku koju oni propagiraju ili uz prijedlog koji je dao Klub nacionalnih manjina - rekao je Peđa Grbin prije dva tjedna.

Kad je u pitanju prebacivanje ovog Odbora u kvotu oporbe, Grbin to neće podržati.

- Odluku o tome nećemo donositi sami mi u u SDP-u nego u razgovoru s drugim strankama opozicije, ali potpuno je jasno da bi to bio pokušaj prebacivanja vrućeg krumpira HDZ-a na druge za problem koji je HDZ sam zakuhao i ja im nemam namjeru pomoći oko rješavanja tog problema - rekao je.

Međutim, taj problem više ne postoji jer se Odbor neće prebaciti u kvotu oporbe ali se stvorio novi: član stranke koja se deklarirala kao oporba će predsjedati Odborom iz kvote vladajućih. Za Grbina to znači da se saziva sastanak oporbe oko preraspodjele mjesta.

- Kada i ako do toga dođe, sazvat ćemo prvo sastanak opozicije o eventualnim promjenama u saborskim radnim tijelima iz naše kvote - rekao je Grbin u srijedu.

Most je u početku rekao da oni neće glasati po tom pitanju jer nije njihovo mjesto. Međutim, sazvat će sastanak oporbe radi drugačije raspodjele mjesta u Odborima jer Pupovac nije dio većine, a po svemu sudeći će biti šef Odbora iz njihove kvote.

- Obavezno ćemo to predložiti. Budući da je Pupovac nedvojbeno prijedlog vladajuće većine, to znači da je SDSS dio većine, da ipak nije oporba. Niti jedna politička stranka nikad nije istovremeno bila i oporba i dio parlamentarne većine. Naravno da se to stoga treba preispitati. Jedino je logično oduzeti SDSS-u mjesta u odborima koja su mu dodijeljena dok se mislilo da će ta stranka biti u opoziciji. Pa, neka im to HDZ nadoknadi u svojoj kvoti. Sve te pozicije treba raspodijeliti među strankama koje zaista jesu oporba. S tim da, to naglašavam, ne govorim ja ovo da bih nešto tražio za Most. Radi se samo o tome da nam neko elementarno poštenje i pravednost nalažu da se točno zna tko je vlast, a tko oporba - rekao je u srijedu za Novi list.