Srpsko narodno vijeće otvorilo je u Glini Banijsku kuću za pravnu, socijalnu i humanitarnu pomoć stanovništvu pogođenom potresom.

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac za središnji Dnevnik HTV-a rekao je je da će svi građani Gline i okolice u Banijsku kuću moći doći po pravnu pomoć vezano za štete i obnovu kuća nakon potresa.

- Mnogi će trebati pravnu pomoć kad je u pitanju prijavljivanje šteta, kad je posrijedi ishodovanje potrebnih papira, mnogi trebaju socijalnu humanitarnu pomoć koju pružamo, mnogi će trebati pomoć pri tome kako i na koji način da obnove svoje gospodarstvo na tom području, rekao je Pupovac koji je u srijedu posjetio potresom pogođeno područje.

SNV je prikupio značajna sredstva za pružanje konkretne pomoći.

- Podijelili smo 83 kontejnera, nešto mobilnih i kamp kuća u suradnji s donatorima iz Srbije, iz BiH, privatnim donatorima, vlastitim sredstvima. Golemu količinu građevinskog materijala koje ljudi kupuju ili sami kupujemo, timovi ljudi koji pomažu pri popravcima i naravno statičarima koji dolaze provjeriti je li kuća za korištenje. Još je ostalo u nabavi oko 40-50 kontejnera, neki stižu sutra, neki do kraja tjedna, a broj ljudi koji to treba je poprilično visok. Svi se borimo. Ovo što će Vlada dobiti do kraja mjeseca je također značajna količina. Uzdamo se da će ljudi u kratkom roku imati taj nužni smještaj, da će biti na toplom, premda skučenom, rekao je.

Pupovac je rekao da su u utorak imao koalicijski sastanak vezano za zakon o obnovi nakon potresa.

- Dvije stvari je dio nas inzistirao, da će država i Vlada obnavljati gospodarske objekte i pomoći ljudima u troškovima nabave uređaja koji su stradali u potresu i ono što je još važno, u Zakonu ne stoji da može država, nego da će država. To je ne obnova, nego razvojna dimenzija. Drugo, da procedura prijavljivanja i dokazivanja vlasništva bude što je moguće jednostavnija i hitnija, rekao je.

Naglasio je da nema birokratizacije i odugovlačenja nego da država ide u susret rješenju, a ne da bježi od njega.