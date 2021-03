Predsjednik polazi od pretpostavke da je svatko tko slobodno glasa i glasa protiv njegovog stava lopov, ali ja znam zašto sam to napravio, i da je imao strpljenja da razgovara sa svim akterima u procesu, možda je moglo biti kako je on predložio, ali njemu je bilo do kavge, a ne do rješenja. Treba se vratiti razgovoru. Ne želi samo on reformu ravosuđa, svi znamo u kojem je stanju i čije je naslijeđe, kojih politika i ljudi, rekao je Milorad Pupovac u emisiji U mreži Prvog HRT-a.

Dodaje da je dosta sramoćenja te da je pokazao najvažnije poruke koje mu je slao Milanović i da nije imao o čemu obmanuti javnost.

Pupovac kaže da mu Zoran Milanović više ne šalje poruke na mobitel, ali da ih šalje preko medija.

SDP-ov Mišel Jakšić rekao je da je tu u pitanju Milanovićev poznati stil i slaže se da treba mijenjati pravosuđe jer smo 'dotakli dno dna i dublje ne možemo'.

- Ustavni sud je donio odluku, predsjednik je pozvao na raspisivanje javnog poziva i imat ćemo raspravu o izboru predsjednika Vrhovnog suda. Bit problema je da je pravosuđe u teškoj situaciji i treba ga vratiti na pravi put, da se vrati povjerenje građana u pravosuđe - kaže Jakšić koji misli i da je ovo prilika da se HDZ riješi 'kadrova koji su iz prijašnjih vremena kontaminirani.'

HDZ-ov Damir Habijan poručio je da su Milanovićeve izjave neprihvatljive, a da su protureakcije iz HDZ-a u granicama normale.

Pupovac kaže da mu ne treba isprika predsjednika, već traži samo odgovornost.

- Ovo je vrsta vulgarnosti, trumpizma u hrvatskoj politici, to je razarajući jezik. Između lopovluka i toga, ja kažem - ne. Niti lopovluk niti vulgarizam. Predsjednik mora biti čuvar institucija, čak i onda kada se s time ne slaže. Trebamo sistemski pristup, ne trebamo Čarugu reformatora, trebamo čovjeka s idejom, a ne s grubim riječima. Agresivnost nije stil. Čovjeka poštujem i pomogao sam mu da postane predsjednik, a nakon toga doživljavam ponižavanja i poruke od najcrnjih fašista u Hrvatskoj koji bi me likvidirali, a koji su sad s njim - poručuje.

- Treba ohrabriti najbolje ljude da se jave na javni poziv. Komunikacija Milanovića sigurno je nanijela štetu profesorici Zlati Đurđević, koja je čestita žena. Javni poziv je kompromitiran za visoke pravosudne institucije i moramo taj institut obnoviti. Želimo imati mogućnost izbora i da se ljudi prestanu sklanjati, i zato svi trebaju poslati poruku da se jave najbolji, pa neće biti problem u izboru, kaže Pupovac.