Pupovac o miru i pomirenju. Kaže da treba shvatiti kako mrziti Srbe nije domoljublje

Nekoliko važnih poruka političkog lidera hrvatskih Srba, iskusnog saborskog zastupnika i predsjednika SDSS-a, stranke koja je neizostavni dio Plenkovićeve vladajuće koalicije

<p>Predsjednik SDSS-a <strong>Milorad Pupovac</strong> progovara o prozivkama desnice nakon što je njihov potpredsjednik Vlade bio dio Kolone sjećanja u Vukovaru, prepucavanju na relaciji Banski dvori - Pantovčak, ali i prijetnjama koje prima.</p><p><strong>Express:</strong> SDSS-ov potpredsjednik Vlade Boris Milošević ove godine, nakon Knina i obilježavanja Oluje, bio je i u Koloni sjećanja u Vukovaru. Ranije ste rekli da za taj potez postoje obeshrabrujuće poruke, što je na kraju presudilo da budete dio Kolone?</p><p>Presudilo je to što se nismo htjeli skloniti pred obeshrabrujućim porukama koje su dolazile od političkih predstavnika Grada, dijela političkih stranaka i njihovih zastupnika. Odlučili smo biti hrabriji od obeshrabrujućih poruka. Sklanjanjem i kukavičlukom se one ne mogu pobijediti. Mir i pomirenje traže novu hrabrost, nova žrtvovanja.</p><p><strong>Express:</strong> Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, prije same odluke, slao je poruke kako bi mu bilo drago da u vukovarskoj Koloni budu i predstavnici SDSS-a. Nakon što se saznalo da će Boris Milošević biti tamo, Penavin savjetnik rekao je da ne vjeruje da dolazite s iskrenim namjerama. Kako komentirate to ponašanje desnice?</p><p>Penava je slao poruke kao da nikad nismo bili u koloni. A bili smo i onda kad su on i njegova politika zaustavili i onemogućili državnu kolonu. Bili smo i s predsjednikom Tadićem i s predsjednikom Josipovićem na Ovčari. Oni negiraju sve što je učinjeno na pomirenju i procesuiranju ratnih zločina. Oni bi, da je danas živ, i Tuđmana osuđivali za njegovu politiku pomirenja započetu 1996. Oni ruše ono što je Tuđman započeo s mirnom reintegracijom, drugi nastavili, a Plenković danas obnavlja nakon što su Penava i njegovi porušili od 2013. do 2014., a nastoje rušiti i do danas. Zato oni koji ruše stvoreni mir i pomirenje ne mogu razumjeti one koji su u tome sudjelovali i koji to izgrađuju. Neprijatelji mira i pomirenja ne mogu razumjeti namjere onih koji su posvećeni miru i pomirenju. Oni su za njih neprijatelji. I takvu sliku o njima, a to znači o nama - stvaraju.</p><p><strong>Express:</strong> Kao koalicijski partner, kad pogledate brojke novozaraženih i umrlih u protekla dva tjedna, smatrate li da Vlada i Stožer drže epidemiju pod kontrolom? Je li u ovoj situaciji trebalo dopustiti okupljanje u Vukovaru? Dio oporbe smatra to neodgovornim potezom.</p><p>Rekao sam našim partnerima da je to opasno i da će pogoršati epidemiološko stanje u zemlji. Bojim se da će tako i biti. Stožer i bolnice drže s teškom mukom epidemiju pod kontrolom. Dakle, kao što sam predlagao na zadnjem koalicijskom sastanku prije nekoliko tjedana, smatram da mjere treba ozbiljno i snažno pooštriti. Mlako pozivanje ljudi na odgovornost ne donosi rezultate. Cjepivo je gotovo nadohvat ruke, a mi ne smijemo dopustiti da ga dočekamo s kolabiranim bolničkim i općenito zdravstvenim sistemom. Tako bismo ugrozili zdravlje i zaraženih i nezaraženih koji trebaju medicinske usluge. A ugrozili bismo i ekonomiju. Sad imamo poznate parametre: znamo kad ćemo imati cjepivo, znamo do kada možemo provesti cijepljenje i znamo koliko bi to moglo ekonomski koštati. Određena solidarna sredstva EU imamo ili su nam na raspolaganju.</p><p><strong>Express:</strong> Posljednjih tjedana gledamo prepucavanja na relaciji Banski Dvori - Pantovčak. Kako vama izgledaju poruke koje jedan drugome šalju premijer i predsjednik države? Milanović je ustvrdio da se premijer ponaša kao plameni jazavac, herojski zec i cvilidreta, a Plenković mu uzvraća da je bully i stoker koji pati od poraza...</p><p>Polemike u politici, pa i polemike između vodećih ljudi u državi su neizbježne, ali ovako otvorene nisu uobičajene. Nigdje. Najodgovorniji ljudi u državi to rade na drugačiji način. Čuvaju sebe i institucije. Ne zabavljaju ili ne razočaravaju narod svojim polemikama. Poštujem obojicu. Radio sam i radim i s jednim i s drugim te mislim kako bi drugačijom međusobnom komunikacijom učinili mnogo za zemlju.</p><p><strong>Express:</strong> Ponašaju li se kao lideri? Svima, osim njima dvojici, jasno je da svojim ponašanjem ne pridonose društvu, nego ga dodatno razjedinjuju...</p><p>Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 20. studenog</p>