Pupovac u Vukovaru položio vijence u Dunav: 'Bit ćemo opet u Koloni kad se odlučimo na to'

Kao i svake godine, tako je i ove, dan uoči Dana sjećanja na stradanje grada heroja, u Vukovar došao Milorad Pupovac s delegacijom SDSS-a i saborskim zastupnikom Borisom Miloševićem, baciti vijenac u Dunav za žrtve stradanja u Vukovaru tijekom Domovinskog rata. Nakon toga položili su vijence i zapalili svijeće i kod spomen-doma na Ovčari.

- U Dunav smo bacili dva vijenca. Jedan za građane srpske nacionalnosti koji su ubijeni i stradali tijekom cijelog perioda rata u Vukovaru, a drugi za žrtve hrvatske nacionalnosti koji su tijekom sukoba završili u vodama Dunava. Vijenac na Ovčari je za sve koji su tamo mučki ubijeni. U crkvi svetog Nikolaja, u kojoj je Porfirije prije mjesec dana izrazio žaljenje zbog stradanja ovoga grada i pozvao na mirenje, zapalili smo svijeće. Tako poštujemo žrtve i gradimo međusobne odnose - rekao je Pupovac dodajući kako griješe oni koji smatraju da je odavanje poštovanja prema žrtvama, neovisno da li se radi o Srbima ili Hrvatima, i bacanje vijenaca u Dunav, politički perfomans i provokacija, kako je to na tiskovnoj konferenciji nazvao gradonačelnik Ivan Penava.

- Unatoč njima mi ćemo i dalje to činiti i neće nas u tome omesti ništa. Smatramo to jedinim ispravnim putem kojim možemo stvoriti mir u gradu Vukovaru i Hrvatskoj i pokazati humani osjećaj sućuti - dodao je Pupovac.

Upitan da li su SDSS i on dobili poseban poziv Grada Vukovara da sudjeluju u koloni sjećanja, kako je to izjavio Penava, Pupovac je rekao da ne zna za nikakav poseban poziv.

- I ja i drugi predstavnici SDSS-a već smo bili u koloni. Bit ćemo opet kada se na to budemo odlučili. Naše prisustvo u Vukovaru ovih dana je kao da jesmo u koloni. Način na koji se ovdje i na drugim mjestima odnose prema zastupnicima SDSS-a i Srba kada su posrijedi politike sjećanja nije takav da ga se može razumjeti. Uz ovu o pozivu poslane su i neke druge poruke. Neću dopustiti da se dovedem u bilo kakav prostor u kojemu će se ovo sjećanje skrnaviti. Biti će prilike da opet budem u koloni. Nitko ne treba biti ponižavan, vrijeđan ni osporavan - odgovorio je Pupovac i osvrnuo se na problem nestalih osoba s obje strane.

- Nestali trebaju biti zajednička zadaća. I jesu. Posljednjih nekoliko godina surađujemo s potpredsjednikom Vlade Medvedom i svim nadležnim službama, također i izvan Hrvatske. Neophodno je staviti na raspolaganje sve moguće informacije koje bi dovele do mjesta gdje su pokopane nestale osobe. Radio bih na tome da pitanje nestalih rješavam mimo političkih razlika između Hrvatske i Srbije i čekanja da se netko promjeni. Promjena će doći ako se obnove razgovori između Srbije i Hrvatske no, zadnjih godinu dana njih nema. Trenutno nema volje za to, s obaju strana - izjavio je Pupovac ističući kako se više uzimaju u obzir političke prepreke, dok su humanitarne bačene u drugi plan, na štetu obitelji nestalih.

Sa njegovom je delegacijom u Vukovar došla i Marica Šajatović iz Novske, predsjednica udruženja obitelji nestalih, i sama žrtva jer joj je, nakon pada Vukovara, ubijen suprug i članovi rodbine.

