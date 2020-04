'Pustite politiku, spasimo ljude prvo, onda ćemo tražiti krivce'

Ponukane svakodnevnim raspravama oko toga tko je kriv za proboj virusa korone među korisnike Doma u kojem rade, dio sestara koje su na prvoj crti obrane obratile su se pismom u kojem apeliraju na sve da se prekine s traženjem krivaca i da se svi skupa posvetimo spašavanju života. Za traženje krivca, kažu, bit će vremena...

Pismo prenosimo u cijelosti:

Ovih dana svi pratimo situaciju u Domu u Vukovarskoj i vidimo da se najčešće postavlja pitanje tko je kriv i tko će odgovarati za ovo što se dogodilo. Mi, kolegice koje smo bile direktno izložene i radile u Domu smatramo da bi trebalo uložiti svu energiju na spašavanje onih koje se još može spasiti, da nam se omogući adekvatna oprema i uvjeti za rad, i da svi skupa idemo u borbu za svaki život.

Imamo dojam da se nitko ne pita što je s našim korisnicima koji su ostali u domu, tko se i na koji način brine za njih i što je s njihovom rodbinom, ljudima koji su van sebe od brige zbog toga što informacije dobivaju na kapaljku. Podsjećamo, riječ je korisnicima starije životne dobi, uglavnom s kroničnim bolestima i demencijom, ljudima kojima je potreba stalna skrb i njega, jer većina njih ne može ili ne zna ni uzeti čašu vode, a kamo li što drugo! Većina osoblja koje je radilo s njima, nekad i u 24 – satnim smjenama, trenutno je radno nesposobna, neki su razvili simptome bolesti, neki su u samoizolaciji...

Zbog toga vas sve skupa molimo da učinimo nešto za te naše korisnike, jer to su nečiji roditelji, bake, djedovi..., nisu samo brojevi na papiru. Ostavimo se politike i traženja krivaca, navucimo odijela i spasimo te ljude, jer njima nije bitno tko je kriv, njima ne trebaju krivci nego pomoć!

Što se tiče nas, nama je telefonska linija do ravnatelja Škaričića uvijek bila otvorena, svi su se javljali na naše telefonske pozive ali on imao razumijevanja za nas, on nam je davao podršku da ostanemo sa svojim korisnicima, naglašavao koliko je važno da oni budu zbrinuti, osigurao je smještaj u samoizolaciji kolegicama koje nisu mogle kućama da ne ugroze svoje obitelji, i to u situaciji kad je to izgledalo kao nemoguća misija.

Zbog svega što se događa još jednom apeliramo da se u ovom trenutku prekine s traženjem krivaca i da svi skupa usmjerimo energiju na pomoć korisnicima Doma i svim drugima kojima je pomoć potrebna, a jednom, kad Bog da da ovo zlo prođe i dobijemo ovaj ''rat" onda neka se traži krivac i onaj tko je odgovoran. Sada treba spašavati živote!

Zdravstveno osoblje 3 i 4 kata dementne gerijatrije Doma - Tim B