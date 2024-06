Putin i Kim potpisali sporazum o strateškom partnerstvu Rusije i Sj. Koreje: Uključuje i obranu

Sporazum o strateškom partnerstvu koji su čelnici Rusije i Sjeverne Koreje potpisali u srijedu uključuje klauzulu o uzajamnoj obrani prema kojoj se obje zemlje obvezuju jedna drugoj pomoći u odbijanju vanjske agresije, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

“Sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu potpisan danas predviđa, između ostalog, uzajamnu pomoć u slučaju agresije na jednu od strana ovog sporazuma”, rekao je Putin.

Putin je skrenuo pozornost na izjave Sjedinjenih Država i drugih zemalja NATO-a koje su pristale dopustiti Ukrajini da napada ciljeve unutar Rusije oružjem koje je isporučio Zapad.

"To nisu samo izjave, to se već događa, a sve je to grubo kršenje ograničenja koja su zapadne zemlje preuzele u sklopu različitih međunarodnih obveza", rekao je Putin.