Čelnici Rusije i Bjelorusije dogovorili su u četvrtak uspostaviti zajedničko tržište plina i nafte i produbiti gospodarsku integraciju dvije zemlje suočene s gospodarskim sankcijama Zapada koje smatraju neopravdanim.

Sporazum, postignut nakon razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i bjeloruskog čelnika Aleksandra Lukašenka, vjerojatno će se ocijeniti kao novi iskaz Putinove podrške Lukašenku koji je prošle godine silom ugušio prosvjede protiv svoje vlasti.

Zapad je Bjelorusiji uveo sankcije zbog obračuna s oporbom, a Rusiji zbog politike prema Ukrajini.

Te dvije države su već dugo u formalnom državnom savezu a razgovarale su o daljnjoj integraciji. To je kod bjeloruske oporbe potaknulo strahovanja da će Lukašenko ustupiti još suvereniteta u zamjenu za podršku Kremlja u odnosima sa zapadnim zemljama.

Putin i Lukašenko su na konferenciji za medije rekli da su dogovorili 28 planova integracije koji obuhvaćaju zajednički pristup u makroekonomskim politikama, uključujući monetarnu politiku, porezne i carinske propise.

Također su najavili planove za integraciju njihovih tržišta energenata.

Putin je rekao da će dvije zemlje prije prosinca 2023. potpisati dokument o zajedničkom tržištu plina te zaključiti slične sporazume za naftu i električnu energiju.

Također je najavio da će Rusija do kraja 2022. Bjelorusiji dati 630 do 640 milijuna dolara zajma. On je rekao da se dvije zemlje usredotočuju na ekonomsku integraciju prije možebitne političke integracije.

Razgovori su održani na dan kada su su Rusija i Bjelorusija počele veliku zajedničku vojnu vježbu koja će trajati tjedan dana u obje države i na Baltičkom moru, što je uzbunilo neke članice NATO-a.