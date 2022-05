Putin je na paradi pokazao i dio oružja koje (još) nije u Ukrajini, ali i najjači tenkovi su im ranjivi

Rusija je obilježila 77 godina od sovjetske pobjede nad nacističkom Njemačkom 9. svibnja vojnim mimohodom kopnenih snaga na Crvenom trgu u Moskvi, s ciljem da se pokaže vojna moć oružanih snaga Rusije. Mimolet zračnih snaga je izostao zbog loših vremenskim uvjeta ili zbog straha od sabotaže, ovisi o izvoru.

Istoga dana organizirane su također vojne parade u nekoliko većih gradova u Rusiji. Od govora predsjednika Putina mnogo se očekivalo, odnosno nagađalo da će proglasiti rat, mobilizaciju ili pobjedu. Pretpostavljalo se da bi mogao otvoreno zaprijetiti NATO-u nuklearnim oružjem, no na sreću ništa od toga se nije dogodilo.

Nije spominjao ruske uspjehe u invaziji na Ukrajinu, niti planove za nastavak onoga što naziva specijalnom vojnom operacijom. U govoru cijelo vrijeme je ponavljao da Rusija ratuje s NATO-om, ali ne s Ukrajinom. Nije bilo ni stranih dužnosnika ni stranih veterana koji obično dolaze u Moskvu tom prilikom. Zanimljiv je izostanak Načelnika Glavnog stožera ruske vojske Valerija Gerasimova na vojnom mimohodu. To može potvrditi da je stvarno ranjen u Ukrajini. Kada se usporedi ovaj mimohod s prethodnim vidljiva je znatna razlika, prvenstveno jer je održan u sjeni rata u Ukrajini. Nove vojne tehnike i opreme nije bilo, a većina tehnike koja je prikazana koristi se u „specijalnoj vojnoj operaciji“ protiv Ukrajine. Slijedi kratak opis prikazane tehnike na „Paradi 2022“.

Svečanim „oklopnim“ mimohodom je prošlo osam skupina vojne tehnike, ukupno je prikazano 131 jedinica vojne tehnike. Tradicionalno mimohod je predvodio čuveni tenk T-34 veteran iz 2. svjetskoga rata, ponos i simbol sovjetske tenkogradnje.

1. Skupina oklopnih vozila "MRAP"

U skupini su bila oklopna vozila "MRAP KAMAZ 53949" i "KAMAZ-4386", iz obitelji Typhoon. "KAMAZ-53949 Typhoon-K" je oklopno vozilo zaštićeno od mina koje proizvodi Remdiesel, podružnica KAMAZ-a. Radi se o vozilu u konfiguraciji pogona 4x4, naoružanom strojnicom "Kord" 12,7 mm u otvorenoj kupoli. Šasija vozila je izgrađena u obliku latiničnog slova V što osigurava balističku i minsku zaštitu po "STANAG 4569" od eksplozije osam kg TNT ispod poda i ispod kotača. Tijelo je izrađeno od kompozitnog keramičkog i čeličnog oklopa koji pruža balističku zaštitu od probojnog streljiva do 14,5 mm. Koristi se u Ukrajini i uništeno ih je osam. Posadu čine dva člana i može prevoziti osam potpuno opremljenih vojnika. Ima četvora vrata, plus još jedna straga. Također postoje otvori za promatranje, pucanje i izlaz u slučaju nužde.

Vozilo pokreće dizel motor "KAMAZ-610.10.350", jačine 350 KS. Riječ je o motoru "Cummins 6ISBe 350 P-6", proizvedenom u Rusiji po licenciji. Može se ugraditi i snažniji motor od 450 KS. I ostali dijelovi su zapadnog podrijetla, transmisija je automatska, ovjes neovisan. Vozilo ima masu 13,7 tona, a može prevoziti dvije tone. Brzina kretanja je 100 km/h, a s jednim spremnikom može prijeći 1.000 kilometara.

Druga inačica "KAMAZ-53949 Typhoon-K" u konfiguraciji 4x4 je bila opremljena daljinski upravljanom oružnom stanicom "5ETs16U RCWS" naoružanom strojnicom kalibra 7,62 mm.

"K-4386 Typhoon-VDV" je nastao od "KAMAZ 53949" i namijenjen je za zračno-desantne jedinice te su mu prilagođena karoserija i ovjes. Za razliku ima troja vrata, dvoja naprijed i jedna straga. Balistička zaštita je ista, kao i motor. U operativnoj uporabi je od 2020. godine, ali u ograničenim količinama. Posadu vozila čine dva vojnika, plus dodatnih šest padobranaca. Vozilo ima masu 11 tona. Na mimohodu vozilo je bilo opremljeno daljinski upravljanom oružnom stanicom "RCWS 32V01" naoružanom automatskim topom "2A42" kalibra 30 mm, spregnutom strojnicom 7,62 mm "PKTM" i šest bacača dimnih granata. "K-4386" se može transportirati avionima "Il-76" i "An-124", kao i helikopterom "Mi-26".

2. Skupina borbena vozila pješaštva

U skupini su bila borbena vozila pješaštva "BMP-2", "BMP-3" i "Kurganec-25". "BMP-2M" 'Berežok' je nadograđena inačica sovjetskog "BMP-2". Proizvod je tvrtke Kurganmašzavod. Radi se o gusjeničnom borbenom vozilu pješaštva s istom kupolom za dva čovjeka kao i standardni "BMP-2". Naoružan je stabiliziranim 30 mm topom "2A42" i spregnutom strojnicom kalibra 7,62 mm "PKT" postavljenom s lijeve strane glavnog naoružanja, ali je novo oružje postavljeno na kupolu automatski bacač granata 30 mm "AG-17" i četiri lansera protuoklopnih vođenih raketa "9M133 Kornet", po dvije sa svake strane kupole, dometa od pet do osam km.

Druga inačica ima umjesto protuoklopnih raketa "Konkurs" rakete "ATAKA" dometa šest km.

U operativnoj je uporabi od 2018. godine. U usporedbi s osnovnim "BMP-2", 'Berežok' je opremljen daleko boljim senzorskim paketom. Kupola je dobila automatsko praćenje cilja i balističko računalo. Prema KBP-u, modul ispaljuje do dvije rakete u salvo načinu rada kako bi postigao veću vjerojatnost pogotka. Vozilo može prevoziti ukupno devet vojnih osoba uključujući vozača, operatora, zapovjednika i šest pješaka. Koristi se u Ukrajini i preko "250 BMP-2" je uništeno ili zarobljeno.

"BMP-3" je gusjenično amfibijsko borbeno vozilo pješaštva ruske proizvodnje, nasljednik "BMP-1" i "BMP-2", koji je ušao u službu sovjetske vojske 1990. godine i prvi put se pojavio u javnosti iste godine. Proizvod je tvrtke Kurganmašzavod. Glavno naoružanje "BMP-3" je top 100 mm "2A70", koji je stabiliziran u dvije osi i može ispaliti ili "3UOF HE-FRAG" granate dometa četiri km ili protuoklopne vođene rakete "9M117 Bastion" dometa 5,5 km. Punjenje topa obavlja se uz pomoć automatskog punjača s 22 granate, a još 18 granata je smješteno u tijelu vozila. Top se ručno puni protuoklopnim raketama, a u borbenom kompletu ih je osam. Vođenje je poluautomatsko, što znači da operator mora držati ciljnik na meti, a sustav vođenja će sam navesti raketu na cilj. Raketa se može ispaliti i kad je vozilo u pokretu. Koristi se u Ukrajini i preko "80 BMP-3" je uništeno ili zarobljeno.

Desno od topa 100 mm nalazi se manji top "2A17" 30 mm. Domet mu je dva km za gađanje zemaljskih ciljeva i četiri km za gađanje helikoptera i niskoletećih aviona. Borbeni komplet za 30 mm top iznosi 500 granata. Lijevo od topa je strojnica 7,62 mm. Kao dodatno naoružanje s prednje lijeve i desne strane tijela nalaze se još dvije strojnice 7,62 mm. Posadu čine tri člana, a prevozi sedam pješaka koji se ukrcavaju preko zadnjeg dijela vozila. Ovo vozilo teško 19 tona može postići na cesti maksimalnu brzinu od 72 km/h, izvan ceste 45 km/h, a u vodi 10 km/h. Pokreće ga dizel motor "UTD-29M" jačine 500 KS i s jednim spremnikom goriva može prijeći do 600 km. "BMP-3" je s prednje strane zaštićen do kalibra 35 mm, a s boka i pozadi od streljiva malog kalibra.

Borbeno vozilo pješaštva "Kurganec-25" je nova generacija gusjeničnog borbenog vozila pješaštva koje je razvila ruska obrambena industrija. Još uvijek nije u serijskoj proizvodnji. Vozilo je bilo opremljeno besposadnom kupolom "Bumerang-BM" ili "DUBM-30 Epokha", daljinski upravljanom oružnom stanicom naoružanom automatskim topom kalibra 30 mm, spregnutom strojnicom 7,62 mm i dva lansera protuoklopnih vođenih raketa "Kornet-EM" postavljenih sa svake strane kupole.

Vozilo ima sustav aktivne zaštite „Afganit”. Za ometanje protuoklopnih raketa, na tijelu i kupoli na više mjesta, naprijed, na bokovima i krovu postavljeni su bacači dimnih granata. Posada ima tri člana i prevozi osam vojnika. Mase je 25 tona. Ima motor 800 KS i postiže maksimalnu brzinu od 80 km/h.

3. Skupina tenkovi

Na mimohodu su prikazana trivrste tenka: "T-72B3M", "T-90M" i "T-14 Armata".

Tenk "T-72B3M" je najnovija inačica kultnog sovjetskog tenka "T-72", s novim paketom opreme. Proizvod je tvrtke Uralvagonzavod. Ima veću paljbenu moć, zaštitu, mobilnost i bolju zapovjedno-komunikacijsku opremu. Od modifikacija tenk ima novu cijev "2A46M5" kalibra 125 mm sposobnu ispaljivati čitav niz granata od potkalibarnih do kumulativnih kao i laserski vođene protuoklopne rakete „Refleks“. Tenk je opremljen novim sustavom za upravljanje paljbom, radio uređajem za šifrirani digitalni prijenos glasa i podataka. Bolja zaštita je dodatni oklop tipa „Relikt“, kao i sustav aktivne zaštite „Arena-E“, koga tenkovi poslani u Ukrajinu nisu imali. Posada je tročlana, zapovjednik, ciljač i vozač. Koristi se u Ukrajini i preko 100 je uništeno ili zarobljeno.

"T-90M" je nadograđena inačica glavnog borbenog tenka "T-90A" koju je razvila i dizajnirala ruska tvrtka Uralvagonzavod. Model "T-90M" je poboljšan u smislu paljbene moći, zaštite i mobilnosti. Također je nazvan „Proryv-3“ ili „Proboj“.

Ugrađen je novi top "2A82-1M" s odvodnikom barutnih plinova, koji "T-14 Armata" nema. Iz njega se može ispaljivati protuoklopna laserski vođena raketa „Refleks-M“ dometa pet km. Raketa probija oklop debljine do 1.200 mm. Tenk je dobio i novo potkalibarno streljivo "Vakum-1" koje probija oklop debljine 900 mm, ima borbeni komplet od 43 granate. Kao sekundarno naoružanje tenk ima dvije strojnice, i to daljinski upravljivu oružanu stanicu „KORD MT“ kalibra 12,7 mm i spregnutu s topom strojnicu 7,62 mm "PKT-M". Na tenk je ugrađen sustav aktivne zaštite „Afganit“, koji je ugrađen na tenk "T-14 Armata".

Kao pasivnu zaštitu tenk je dobio modularni dodatni oklop „Relikt“, koji smanjuje probojnost potkalibarnih projektila za 40 posto, a prodor i 'ubojnost' kumulativnih i do 70 posto. S osnovnim oklopom i dodatnim debljina oklopa je 1.500 mm. Posada je dobila zaštitu od kevlara koja ju štiti od proboja projektila u tenk. Tenk ima ugrađene ometače "IED" mina. Pod tenka je ojačan dodatnom čeličnom pločom s čime se smanjuje ili ublažava opasnost od eksplozije protutenkovske mine. Masa tenka je povećana sa 46 tona na 48 tona što je još uvijek daleko manje američkog "Abramsa M1A2", njemačkog "Leoparda 2" ili francuskog "Leklerka". Tenk ima jači dizel motor, jačine 1.130 KS koji omogućava tenku postići brzinu od 60 km/h. Maksimalni radijus kretanja je do 550 km. Transmisija je automatska. Tenk ima ugrađen i uređaj za praćenje rada svih električnih sklopova u tenku kako bi na vrijeme uočio kvarove ili otkaze pojedinih sustava.

U ratu u Ukrajini početkom svibnja ove godine uništen je jedan tenk, o čemu su izvještile sve medijske kuće svijeta.

Tenk "T-14 Armata" predstavljen je javnosti 2015. godine, ali još nije u serijskoj proizvodnji. Proizvod je tvrtke Uralvagonzavod. Posljednje javne informacije su bile da bi serijska proizvodnja tenka trebala započeti krajem 2022. godine. Rat u Ukrajini sigurno će utjecati na proizvodnju tenkova kao i sankcije nametnute od zapadnih zemalja. Tenk je projektiran 'od nule' i napravljen na novoj platformi koja će poslužiti kao osnova za druga borbena oklopna vozila. Napušten je stari raspored članova posade, sada su sva tri člana posade smještena u prednjem dijelu tijela, zaštićena u posebnoj oklopnoj kapsuli. Daljinski upravljana kupola ima novi top "2A-82-1M" kalibra 125 mm s povećanim borbenim kompletom od 45 metaka, od kojih su 32 u automatu za punjenje, a 13 u zadnjoj niši kupole. Top nema odvodnik barutnih plinova, jer u kupoli nema posade pa dim baruta ne smeta.

Brzina gađanja s novim automatom za punjenje topa povećana je na 10-12 metaka u minutu, a učinkovita daljina gađanja do osam kilometra. Top će moći ispaljivati i novu laserski vođenu raketu dometa od sedam do 12 km. Dodatno tenk može biti naoružan teškom strojnicom 12,7 mm "Kord" i strojnicom "PKTM" 7,62 mm. Posada je maksimalno zaštićena i od eksplozije streljiva iza njih.

U sastavu SUP-a ugrađeni su višekanalni sustavi za promatranje, ciljanje i praćenje pokretnih ciljeva, danju i noću, i u uvjetima ograničene vidljivosti. Ciljač ima višekanalnu ciljničku spravu, koja ima optički kanal, TV kameru, termalnu kameru, laserski daljinomjer i sustav za lasersko vođenje protuoklopne rakete. Daljina promatranja u dnevnom kanalu je do osam kilometara, a u termalnom detekcija cilja do pet kilometara.

Glavni dio elektroničke opreme čini radar za praćenje zemaljskih ciljeva i skeniranje bojišta, dometa do 100 km, koji može istodobno pratiti do 40 nisko letećih ciljeva u zraku i 25 ciljeva na zemlji. Navedeni radarski sustav omogućuje i automatski odabir prioritetnih ciljeva te navođenje vlastitog sustava naoružanja na njih. Osnovni oklop u kombinaciji s novim eksplozivno reaktivnim oklopom „Relikt” ima ekvivalent zaštite tenka od 1.500 milimetara.

Tenk je opremljen sustavom aktivne protuoklopne zaštite „Afganit“ koji čini radar za otkrivanje, praćenje i presretanje protuoklopnih raketa upućenih prema tenku, a reagira u rasponu od 360 stupnjeva, te sustava lansiranja projektila kojima se uništavaju protuoklopni projektili ispaljeni na njega. Lanseri za projektile sustava „Afganit“ nalaze na krovu kupole, sa svake strane su dva lansera s 12 granata pokretnih po azimutu i još 24 lansera su fiksno usmjerena uvis za obranu od napada odozgo. U tenk je ugrađen novi višegorivi dizel-motor "A-83-3A" od 1.500 KS koji postiže najveću brzinu do 80 km/h po putu te ima autonomiju od 500 kilometara. Transmisiju čini automatski mjenjač s 12 brzina, "T-14 Armata" je prvi serijski proizvedeni tenk u povijesti s automatskim mjenjačem. Tenk "T-14 Armata" konstruiran je s pogledom u budućnost. Ima fleksibilnu tehničku konstrukciju koja mu omogućava dodatne nadogradnje. Predviđena je ugradnja topa 152 mm kao i bolja zaštita tenka.

4. Skupina topništvo

Rusko topništvo predstavljali su samohodni višecijevni lanseri raketa "Tornado-G", taktičke balističke rakete "Iskander-M" i samohodne haubice "MSTA-S". Samohodni višecijevni lanser raketa "Tornado-G" je poboljšana inačica lansera "BM-21" na kamionu "Ural-4320" konfiguracije 6x6. Proizvod je tvrtke NPO Splav.

Glavno naoružanje je 40 cijevni lanser kalibra 122 mm, u četiri reda su 10 cijevi. Namijenjen je za neutraliziranje površinskih ciljeva na udaljenostima do 40 kilometara. Dizajniran je da potpuno radi automatski. Priprema za gađanje traje jednu minutu, a vrijeme ispaljenja cijelog plotuna je 20 sekundi. "Tornado-G" ima posadu od tri člana u odnosu na šesteročlanu posadu "BM-21 Grad". Ima ugrađen ruski sustav pozicioniranja "GLONASS", ali i GPS sustav, što ga čini puno preciznijim. Koristi se u Ukrajini i pet je uništeno ili zarobljeno.

"Iskander" je taktički balistički raketni sustav kratkog dometa razvijen da zamijeni sustav "OTR-21 Točka-U". Proizvod je tvrtke KBM. Dostupan je u nekoliko inačica. Inačica „Iskander“ ima domet 280 km, „Iskander-M“ domet 400 km, a „Iskander-K“ domet 500 km. Izvozna inačica „Iskander-E“ ima domet 280 km, razlog ovakvo „malog“ dometa izvozne inačice je zabrana izvoza raketa dometa većeg od 300 kilometara. Posadu čine tri člana i svi su smješteni u kabini vozila. Koristi se u Ukrajini.

Sustav se sastoji od dvije rakete na lansirnom vozila "MZKT-79306 ASTROLOG", konfiguracije 8x8. Sustav teži 40 tona. Vozilo za transport i pretovar je isto, opremljeno je dizalicom također prevozi dvije rakete. Iskander je jednostupanjska raketa na čvrsto gorivo mase 3,8 tona koja nosi bojevu glavu od 480 kilograma. Bojna glava može biti kasetna, namijenjena za djelovanje na površinske ciljeve i živu silu te zapovjedna mjesta. Standardna bojeva glava za djelovanje na slabije utvrđene ciljeve te probojna namijenjena za uništavanje neprijateljskih podzemnih objekata. Raketa u sebi ima sustav navigacije i kontrole leta pomoću kojega je moguće izmjenu putanje leta kako bi raketa uspjela izbjeći proturaketne sustave. Sustav navigacije obavlja se preko satelita ("GLONASS"), a može se obavljati i preko radara, TV ili IC vođenja. Samohodna haubica "2S19M2" ili "MSTA-S" kalibra 152 mm je ušla u operativnu službu 2013. godine, unaprijeđena je inačica haubice "2S19" s poboljšanim značajkama izvedbe i poboljšanim operativnim parametrima. Proizvod je tvrtke Uraltransmaš.

Haubica "MSTA-S" je postavljena na šasiju tenka "T-80", koji koristi mnoge dijelove i sklopove tenka "T-72". Koncepcija razmještaja posade je klasično ruska s odjeljkom za upravljanje naprijed, kupolom u sredini sustava i motornim odjeljkom otpozadi. Glavno naoružanje haubice "MSTA-S" je top 152 mm "2A46" s ugrađenim odvodnikom barutnih plinova i plinskom kočnicom na ustima topa.

Kada je oružje u vožnji ili transportnom položaju cijev je blokirana i učvršćena dvokrakim nosačem za prednji dio oklopnog tijela vozila. Domet haubice je 24,7 kilometara, s raketno potpomognutim projektilom ima najveći domet 28,9 kilometara. Pored toga može ispaljivati taktičke nuklearne projektile i laserski vođene projektile „Krasonpol“. Automatizirani proces punjenja cijevi omogućava brzinu paljbe od deset metaka u minuti. Borbeni komplet iznosi 50 projektila i 60 čahura. S lijeve i desne strane kupole ugrađena su po tri električno upravljiva bacača dimnih granata. Ciljač se nalazi na lijevoj strani kupole i rukuje panoramskim ciljnikom, koji je ugrađen na krov kupole i ciljnikom za direktno ciljanje koji je ugrađen u prednju lijevu stranu kupole. Zapovjednik vozila smješten je u desnoj strani kupole i rukuje teškom strojnicom kalibra 12,7 mm "NSV" koja je ugrađena u krovnu kupolu, s kojom se može i daljinski upravljati iz unutarnjosti vozila, farom za pretraživanje terena u uvjetima smanjene vidljivosti. Koristi se u Ukrajini i 25 je uništeno ili zarobljeno.

5. Skupina protuzrakoplovna obrana

Protuzrakoplovnu skupinu činili su "BUK-M3 Viking", "TOR-M2" i "S-400". Sustav BUK-M3 Viking je raketni sustav zemlja-zrak srednjeg dometa. Radi se o moderniziranoj inačici sustava "BUK-M2", ima napredne elektroničke komponente i novu raketu, te bi se mogao smatrati potpuno novim sustavom. Sustav je projektirala, razvila i proizvela ruska obrambena tvrtka Almaz-Antey, proizvođač sustava "S-300" i "S-400". Koristi se u Ukrajini u borbi protiv dronova kako izvidničkih tako i borbenih, ali i borbenih aviona. Pored toga, može obarati krstareće rakete u uvjetima elektronskog ometanja.

"BUK-M3 Viking" koristi novu raketu "9R31M", radarski vođenu raketu zemlja-zrak s povećanim dometom i poboljšanim ukupnim performansama u usporedbi s "9M38" koja se koristi na "BUK-M1" i "BUK-M2". Vjerojatnost uništenja cilja "BUK-3M" dosegla je 99,99 posto, a maksimalni domet uništenja povećan je za 25 kilometara i sada iznosi 70 kilometara. "BUK-M3" je u stanju uništiti bilo koju vrstu zračnog cilja na dometu od 2,5 do 70 km, na visini od 15 m do 35 km. Raketa je optimizirana je za presretanje niskoletećih krstarećih projektila, ali može pogoditi i kopnene i morske ciljeve.

Bitnica raketnog sustava "BUK-M3 Viking" sastoji se od dva vozila "TELAR 9A317M" (lanser i radar) i jednog vozila" TEL 9A316M". Lanser "TELAR" je gusjeničar, nosi šest projektila spremnih za ispaljivanje postavljenih na kupolu koja se okreće u krugu od 360 stupnjeva. Kupola "BUK-M3 TELAR" uključuje radar za upravljanje paljbom na prednjoj strani i lanser sa šest raketa spremnih za lansiranje. BUK-M3 s novom kupolom lansera opremljen je s dva reda od po tri raketna kontejnera. Vozilo za punjenje "BUK-M3 Viking" je opremljeno s dva bloka od šest projektila na istoj gusjeničnoj platformi. Vozilo pokreće dizel motor "V-46" koji razvija 710 KS. Vozilo ima maksimalnu brzinu od 70 km/h s maksimalnim radijusom kretanja od 500 km. Posadu čine četiri člana. "TOR-M2" je nadograđena inačica protuzrakoplovnog obrambenog sustava kratkog dometa "TOR-M1". Dizajnirala ga ista tvrtka kao i "BUK-M3" i "S-400". "TOR-M2" je prvi put predstavljen javnosti tijekom moskovske zrakoplovne izložbe MAKS 2007. godine. Namijenjen je za djelovanje protiv aviona, helikoptera, dronova, krstarećih raketa, preciznog streljiva i balističkih raketa. Koristi se u Ukrajini.





"TOR-M2" može ispaliti rakete "9M331" i "9M332" na udaljenosti od jednog km do 16 km i na visini od 10 m do 10 km. Vjerojatnost pogotka je 95 posto. "S-400 Triumph" je dalekometni protuzrakoplovni raketni sustav zemlja-zrak, ušao je u službu ruskih oružanih snaga 2007. godine, zamijenivši sustav "S-300". Mogućnost korištenja proturaketnih projektila s različitim učinkovitim dometima osigurava modularnu sposobnost sustava koja omogućuje postavljanje slojevitih sustava proturaketne obrane i nestrateške proturaketne obrane. "S-400 Trijumf" pripada četvrtoj plus generaciji sustava PZO, za razliku od njegovog prethodnika sustava "S-300". Gabariti jednog i drugog sustava su isti tako da se sustav "S-300" može modificirati u sustav "S-400". To je sustav koji je u mogućnosti vidjeti sve letjelice „nevidljive“ tehnologije na svim visinama, ali je prvi PZO sustav koji može po izboru koristiti nekoliko tipova projektila. Na svaki lanser dolazi po 16 kontejnera.

Takav sustav uz pomoć računalske opreme omogućava vođenje više raketa na isti cilj. "S-400" ima poboljšane radare i softver, ali i proširenu paletu raketa. Sustav je visoko pokretljiv, tako da se sve njegove komponente nalaze na terenskim točkaškim vozilima. Bitnica sustava "S-400" se sastoji od jednog radara "96L2", jednog "30N6E2" i do 12 lansera "5P85SE", s po četiri lansirne cijevi. Bojna PZO ima četiri bitnice, zajednički radar "64N6E2" i zapovjedno vozilo "54K6N2". Sustav "S-400" koristi projektile "40Н6Е", "48N6DM", "9M96E" i "9M96E2". Raketa "40Н6Е" ima domet do 380 km. Namijenjena je za djelovanje po najvažnijim i najzahtjevnijim ciljevima tipa bojnih glava balističkih raketa, izvidničkih aviona i drugih letjelica. Raketa "48N6DM" ima domet 250 km, dok rakete "9M96E" i "9M96E2" imaju domet 40 i 120 km, namijenjene su za djelovanje po niskoletećim ciljevima koji manevriraju, ali i po inteligentnom vođenom streljivu, krstarećim raketama i besposadnim letjelicama.



6. Skupina vozila za zračno-desantne operacije

"BMD-4M" je posljednja generacija zračnih oklopnih borbenih vozila pješaštva ruske proizvodnje koja se mogu spustiti sa zračnim desantom kako bi pružili paljbenu potporu zračnim postrojbama. Riječ je o nadograđenoj inačici "BMD-4". Proizvod je tvrtke Kurganmašzavod.

Glavno je borbeno sredstvo zračno-desantnih jedinica, naoružano je kupolom „Bakhča-U”. Ima masu 13,6 tona, tročlanu posadu (zapovjednik, ciljač i vozač), a prevozi šest padobranaca.Motor dizel-motor "UTD-29" ima snagu 500 KS što mu omogućuje najveću brzinu od 70 km/h na cesti, izvan ceste 45 km/h i plovidbu brzinom 10 km/h, dok je maksimalni radijus kretanja je 500 kilometara.

"BMD-4M" raspolaže topom kalibra 100 mm "2A70", užljebljenje cijevi, učinkovite daljine gađanja do četiri km, posredno do sedam km. Vozilo je opremljeno protuoklopnom raketom "9M117M1 Arkan” koja na daljini do 5.500 m probija pancirni čelik debljine 800 mm (iza ERO). U kompletu ima 34 topovske granate i četiri vođene protuoklopne rakete. Spregnuti top 30 mm "2A72" ima dvostruko hranjenje s 500 metaka, učinkovit je s pancirnim projektilima na lako oklopljena vozila udaljena do 2.5 km, s trenutno-rasprskavajućim granatama do četiri km.

Spregnuta strojnica "PKTM" 7,62 mm ima borbeni komplet od 2.000 metaka. Naprijed, lijevo i desno, kod vozača, ima mjesta za dva padobranca sa strojnicom "RPKS"-74 kalibra 5,45 mm ili "BGA" tipa "AGS-30". Na kupoli su dva seta po tri bacača dimnih granata. Osnovno oružje stabilizirano je u obje ravnine s elevacijom do 60 stupnjeva, pa može djelovati i na ciljeve u zraku. SUP je s digitalnim balističkim računalom.



Zapovjednik i ciljač-operator imaju višekanalne ciljničke sprave s optičkim, TV, pasivnim, termovizijskim i laserskim za mjerenje daljine i vođenje protuoklopne rakete. Instaliran je sustav elektronskog upravljanja, prijema i prenošenja informacija, "IUS-Š" i GPS (ruski "GLONASS") za satelitsku navigaciju i pozicioniranje. Raspolaže suvremenim uređajem za zaštitu od požara, "NKB" sustavom i klima-uređajem. Koristi se u Ukrajini i preko 40 je uništeno ili zarobljeno. Zračno desantno višenamjensko vozilo "BTR-MDM Rakuška" prvi put u javnosti je prikazano 2015. godine. Proizvod je tvrtke VgTZ.

Posadu čine tri člana, a prevozi 12 padobranaca. Motor je dizel "2B-06-2" snage 450 KS. Maksimalna brzina kretanja je 70 km/h, a prosječna od 45 do 50 km/h. "BTR-MDM Rakuška" je opremljen daljinskom oružnom stanicom postavljenom na gornjoj lijevoj strani tijela naoružanom strojnicom kalibra 7,62 mm ili 12,7 mm. Još jedna strojnica kalibra 7,62 mm postavljena je na prednjoj desnoj strani tijela. Sa svake strane na prednjem dijelu vozila postavljena su dva bacača dimnih granata. Oba vozila se koriste u ratu u Ukrajini.

7. Skupina balističkih raketa

Raketa "RS-24 Yars" je trostupanjska nuklearna interkontinentalna balistička raketa na čvrsto gorivo. Nastala je kao usavršavanje balističke rakete "Topol-M". U operativnoj upotrebi ruske vojske je od 2011. godine. Proizvod je tvrtke Votkinsk Mašine Building Plant. Raketa se lansira metodom hladnog lansiranja. Bojevu glavu čine četiri nuklearne bojeve glave jačine od 150 do 500 kT. Sustav za navigaciju čine inercijalni sustav i "GLONASS" sustav za satelitsko pozicioniranje.



Raketa je zapakirana u kontejner i smještena na šasiju teškog teretnog vozila "MZKT-79221". Ima domet 10.500 km, kružna pogreška je 250 metara. Duljine je 23 metra, širine 1,8 metara, a maksimalna masa rakete je 49.000 kg. U ovoj skupini u pratnji interkontinentalnih balističkih raketa su bili "BTR-82A 8x8," "Tigr-M" s "Arbalet-DM RCWS" i "K-17 VPK-7829 Bumerang".

"BTR-82A" je oklopni transporter na kotačima u konfiguraciji 8x8, u upotrebi je od 2016. godine. Proizvod je tvrtke Arzamas Mašine Building Plant. Ima tročlanu posadu i može prevoziti do sedam pješaka koji sjede u stražnjem dijelu tijela. Vatrena moć "BTR-82A" povećana je korištenjem topa "2A72" kalibra 30 mm i spregnute strojnice 7,62 mm.

Kupola je potpuno stabilizirana u dvije osi i opremljena je novim ciljnicima, a može borbeno djelovati u pokretu tijekom dana i noći. Koristi se u Ukrajini i preko 20 je uništeno ili zarobljeno. "BTR-82AT" je modernizirana inačica "BTR-82A 8x8", predstavljena je 2021. godine na vojnoj izložbi Army-2021 u Moskvi. Od naoružanja ima top "2A72" kalibra 30 mm i spregnutu strojnicu 7,62 mm. Za rješavanje borbenih zadaća protiv visoko oklopljenih ciljeva kao što su tenk ili borbeno vozilo pješaštva ima prijenosne" PTRK Kornet-E". "BTR-82AT" može prevoziti do deset vojnika. Pokreće ga turbodizelski motor koji razvija snagu 300 KS. Može voziti maksimalnom brzinom na cesti 80 km/h. Masa vozila je 17.250 kg.



"Tigr-M" ili "GAZ-233114" je predstavljen s daljinski upravljanom oružanom stanicom "Arbalet-DM", naoružana je teškom strojnicom "Kord" kalibra 12,7 mm. Kupola je također opremljena termovizijskom ciljnikom s dometom detekcije i prepoznavanja cilja od najmanje 1.500 metara. Radi se o poboljšanoj inačici standardnog 4x4 lakog taktičkog vozila "Tigr GAZ-2330". Proizvod je tvrtke Arzamas Mašine Building Plant. Izgled "Tigr-M GAZ-233114" je standardan s motorom sprijeda, mjestom za posadu u sredini i odjeljkom za trupe straga. Tijelo "Tigr-M" pruža zaštitu od malokalibarskog oružja, fragmenata granata i eksplozija IED-a. Može primiti do 10 putnika. Koristi se u Ukrajini i preko 70 je uništeno ili zarobljeno.





"K17" također nazvan "Bumerang" je novi razvoj oklopnog transportera 8x8 razvijen da zamijeni staru obitelj "BTR" koju koriste ruske oružane snage. Premijerno je predstavljen 2013. godine. Proizvod je tvrtke Arzamas Mašine Building Plant. "Bumerang" ima tri člana posade i prevozi sedam putnika. Tijelo vozila pruža zaštitu od malokalibarskog oružja i krhotina granata. Osim toga, Bumerang je opremljen i keramičkim oklopom koji ima sveobuhvatnu zaštitu od streljiva 14,5 mm i topničkih fragmenata do 152 mm. "Bumerang K-17" opremljen je besposadnom kupolom na električni pogon postavljenom u sredini tijela. Kupola je naoružana automatskim topom "2A42" kalibra 30 mm. Na lijevoj strani glavnog naoružanja postavljena je spregnuta strojnica "PKT" kalibra 7,62 mm. Sa svake strane kupole postavljena su dva lansera s protuoklopnim vođenim raketama "Kornet-EM". Do sad nije korišten u Ukrajini.

8. Skupina besposadno kopnenih vozila

"Uran-9" je gusjenično besposadno borbeno kopneno vozilo. U upotrebi je od 2019. godine. Proizvod je tvrtke Kalašnjikov. Ovaj robot se može koristiti potpuno autonomno na unaprijed definiranoj cesti ili može ručno upravljati jedan čovjek iz kontrolne stanice kamiona ili putem prijenosnog upravljačkog sustava na dometu do tri kilometra.

Može biti naoružan automatskim topom "Shipunov 2A72" kalibra 30 mm i spregnutom strojnicom kalibra 7,62 mm "Kalašnjikov PKT/PKTM" postavljenom na lijevu stranu glavnog naoružanja. Na bokovima sa svake strane nalaze se po dvije protuoklopne rakete "9M120-1 Ataka” dometa šest km, četiri protuavionske rakete „Igla-S”, dodatno može imati 12 nevođenih termobaričnih raketa tipa „Šmel-M” dometa do jednog km.

Do sad nije korišten u Ukrajini.



Ovo besposadno vozilo je mase 10 tona, duljine 5,12 m, širine i visine 2,5 m. Pokreće ga dizel motor koji omogućava maksimalnu brzinu od 35 km/h na asfaltu i 25 km/h izvan puta. Oklop ovog besposadnog robotiziranog sustava omogućava zaštitu od malokalibarskog naoružanja i dijelova granata. Ova platforma u svom sastavu ima TV kameru, termoviziju i laserski daljinomjer, a na podižućoj platformi i laserski kanal za vođenje protuoklopnih raketa "Ataka". Na kupoli se nalaze i antene za daljinsko upravljanje vozilom i naoružanjem. Ono što se ovom vozilu najviše zamjera je nedostatak stabilizacije, zbog čega vozilo da bi borbeno djelovalo mora zastati. Na mimohodu su se ova vozila prevozila na vučnom vlaku.

Predsjednik Putin je na mimohodu trebao pozdraviti pobjedničku vojsku, proslaviti najveću pobjedu nakon 2. svjetskoga rata. Ukrajina je trebala biti osvojena u 'Blitzkriegu', vlast preuzeta od rusofila, ali realnost je potpuno drugačija. Nakon dva i pol mjeseca ruske vojne snage u Ukrajini doživjele su vojni i moralni fijasko. Više to nisu snage od kojih se strepi, izgubili su reputaciju, ali ih ne treba odmah otpisati. Iako je mimohod izgledao fenomenalno na Crvenom trgu, u Ukrajini te snage ne djeluju tako moćno. Jedno je mimohod, a drugo je stvarnost na bojnom polju.

Pojedine snage postrojene su povučene s bojišta kako bi sudjelovale na mimohodu.

Rusija je izgleda puno jača nuklearna sila nego tenkovska, i najmoderniji serijski proizveden "T-90M" nije izdržao napad zapadnih protuoklopnih sustava. Putin nije ispunio prvotne ciljeve, ali on agresiju predstavlja kao obrambeni rat protiv SAD-a i NATO-a.

Bilo kako god, poljuljana je reputacija ruskog „medvjeda“ stečena u 2. svjetskom ratu, realna vojna moć iz Hladnoga rata kao i modernizacija vojske nakon njega. Rusi i Ukrajinci nekada su zajedno ratovali protiv nacizma, zajedno slavili Dan pobjede, a sada se kroz ratovanje želi spasiti vojnika Putina i slava Crvene armije.

