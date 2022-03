'Putin opet blefira, nije moguće da plin plaćamo u rubljima, ali se kod njega više ništa ne zna'

Nemoguće je platiti plin u rubljama. Pitanje je hoće li Rusija obustaviti isporuke plina ako se ne plati u rubljama, Njemačka je razmatrala mogućnost i odbila platiti u rubljima jer ugovori koji su sklopljeni pretpostavljaju plaćanje u dolarima i eurima. To bi značilo sklapanje novih ugovora što u ovom trenu nije moguće, zapravo preko neke treće zemlje bi trebalo kupovati rublje, a to europske zemlje ne žele. Ta eskalacija oko plaćanja će se nastaviti, neizvjesno je hoće li popustiti Rusi ili EU, no vjerojatno će oni morati jer trenutna obustava isporuke plina, prema izvorima iz Rusije, bi nanijela velike štete njihovim sustavima.

