Piše 24sata, Antonela Šaponja, HINA,
Putin sjeda za pregovarački stol sa SAD-om i Ukrajinom u Abu Dhabiju: Razgovarat će o miru
Foto: Alexander Kazakov

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država

TRILATERALNI SASTANAK

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Ovi trilateralni razgovori, koji bi se trebali nastaviti i sutra, bude nadu da bi se nakon gotovo četiri godine iscrpljujućeg rata mogao postići mirovni sporazum, unatoč tome što ključna pitanja i dalje ostaju neriješena.

Sastanku u Abu Dhabiju prethodila je grozničava diplomatska aktivnost. Američki predsjednik Donald Trump sastao se u četvrtak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu. Istovremeno, Trumpovi ključni izaslanici, njegov zet Jared Kushner i specijalni predstavnik Steve Witkoff, otputovali su u Moskvu na sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Razgovori u Kremlju, koje je ruska strana opisala kao "konstruktivne i vrlo iskrene", potrajali su do kasno u noć, nakon čega su se američki dužnosnici uputili izravno u Abu Dhabi. Iako detalji nisu objavljeni, iz Kremlja je potvrđeno da je dogovoren prvi sastanak trilateralne radne skupine. Witkoff je u Davosu izjavio kako je u pregovorima postignut "velik napredak" te da se sve svelo na "jedno ključno pitanje".

Unatoč optimizmu, upravo to posljednje pitanje predstavlja najveću prepreku miru. Rusija i dalje inzistira na svojim zahtjevima, koji uključuju ustupanje preostalih dvadeset posto teritorija Donjecke oblasti koje Kijev još uvijek kontrolira. Moskva također zahtijeva da se Ukrajina odrekne ambicija za članstvo u NATO-u te da se na njenom tlu ne stacioniraju strane trupe.

Zelenski je u Davosu potvrdio da je pitanje teritorija i dalje neriješeno, ali je naglasio da kompromisi moraju doći s obje strane.

​- Sve se vrti oko zemlje. To je problem koji još nije riješen. Rusi moraju biti spremni na kompromise, ne samo Ukrajina - poručio je ukrajinski predsjednik.

Ozbiljnost s kojom Kijev pristupa ovim pregovorima potvrđuje i sastav ukrajinske delegacije. U Abu Dhabiju su, između ostalih, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost Rustem Umerov i načelnik Glavnog stožera Andrij Hnatov. Rusku stranu predvodi general Igor Kostjukov, direktor vojne obavještajne agencije GRU.

