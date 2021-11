Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da se ruski predsjednik Vladimir Putin suglasio da se cijena plina za Srbiju u narednih šest mjeseci ne mijenja i da ostane 270 dolara za 1000 kubičnih metara, izvijestili su beogradski mediji iz Sočija.

Vučić je za TV Pink u Sočiju, gdje se sastao s ruskim šefom države, rekao i da će biti povećane količine plina za Srbiju u narednih šest mjeseci, ocijenivši da je osigurana i "fleksibilnost" u opskrbi.

On je s Putinom razgovarao i o dugoročnom ugovoru, ali je naveo kako o njegovim elementima ne može govoriti dok ne bude popisan.

Vučić je rekao da su "postavljeni neki okvirni elementi", temeljem kojih će Srbija i poslije isteka šest mjeseci imati posebnu cijenu i povećanje obujma isporuke plina.

Cijenom od 270 dolara, ukazao je Vučić, Srbija je uštedjela više od 300 milijuna eura za šest mjeseci, u odnosu na ono što bi platila da je kupovala plin po trenutnim cijenama na burzi. Kako je naglasio, Srbija neće imati problema s opskrbom plinom, a time ni sa strujom ni s grijanjem. Ovo je za nas kao spas, rekao je Vučić, ustvrdivši da mu je u trosatnom razgovoru Putin postavio 90 pitanja iz različitih oblasti i da "ne postoji tema koja nije dotaknuta". On je naveo su razgovarali o situaciji na Kosovu i u regiji, te da je ruskog šefa države informirao o pritiscima "sa strane" s kojima se Srbija suočava, te o situaciji na sjeveru Kosova. Bilo je, također, riječi i o suradnji u željezničkoj infrastrukturi, te o vojnotehničkoj suradnji. Upoznao sam ga i s različitim promjenama odnosa u regiji i molio da određene stvari brže stižu u Srbiju, rekao je Vučić, navodeći da je riječ o raketnom sustavu "Kornet", lansirnim rampama i raketama. To nisu strateške stvari, nego taktičke, a bit će i stvari od strateškog interesa za Srbiju u budućnosti, i to, kako je najavio Vučić, "ne u dalekoj budućnosti". Putin je, kako tvrdi Vučić, "sa zadovoljstvom" prihvatio njegov poziv da posjeti Srbiju, što se očekuje između svibnja i rujna 2022. On je prenio i Putinovu poruku da u stvarima gdje Rusija može pomoći, Srbija neće biti ostavljena "na cjedilu".