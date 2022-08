Putinov prijatelj Schroeder: Dogovor o izvozu ukrajinskog žita je put prema mogućem miru

Dogovor između Kijeva i Moskve o deblokadi ukrajinskog izvoza žitarica mogao bi otvoriti put prema mogućem primirju, rekao je u srijedu bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder, prijatelj ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Prvi brod sa žitom nakon početka ruske invazije na Ukrajinu uspješno je stigao na tursku obalu u utorak, te će biti pregledan u srijedu.

„Dobra vijest je da Kremlj želi ispregovarano rješenje“, rekao je Schroeder u srijedu za tjednik Stern i televiziju RTL/ntv, nakon što se susreo s Putinom u Moskvi prošli tjedan.

„Prvi uspjeh je dogovor oko izvoza, možda se to polako može proširiti do primirja“, kazao je bivši čelnik njemačkih socijaldemokrata, kancelar od 1998. do 2005., koji je kritizirao rat u Ukrajini, no odbio osuditi Putina.

Moskva je u međuvremenu optužila Sjedinjene Države da su izravno uključene u rat, ne samo kroz pošiljke naoružanja, navodi Reuters.

Rusko ministarstvo obrane tvrdi da izjave za britanski Telegraph Vadima Skibitskija, ukrajinskog vojnog obavještajca, pokazuju da je Washington dio sukoba.

Skibitskij je britanskom mediju rekao da se američki i ukrajinski obavještajci savjetuju prije napada te da Washington daje veto na neke mete, no da američki dužnosnici ne daju izravno informacije o ciljevima.

„Sve to jasno dokazuje da je Washington, suprotno tvrdnjama Bijele kuće i Pentagona, izravno uključen u sukob u Ukrajini“, priopćilo je rusko ministarstvo obrane u utorak.

„Bidenova vlada je izravno odgovorna za sve raketne napade, odobrene u Kijevu, na rezidencijalna područja i civilnu infrastrukturu u naseljenim dijelovima Donbasa i drugim regijama koji su rezultirali masovnim smrtima civila“.

Washington još nije odgovorio na ove optužbe, no Pentagon je odbacio tvrdnje Moskve da je uništila šest američkih raketnih sustava HIMARS. Rusija ponavlja kako uništava to naoružanje, no zasad nije dala dokaze za to.

