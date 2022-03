Kad bi se na jednu hrpu stavilo vlasništvo svih ljudi iz kruga onih od najvećeg povjerenja ruskog predsjednika Vladimira Putina, došlo bi se do ukupnog bogatstva od 24 milijarde dolara. Riječ je o rezultatu zajedničkog istraživanja Novaye Gazete i OCCRP-a (Projekt izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji) iz 2018. A otad se još uvećao...

Njihov motiv za ovakav projekt je to što je Putin te godien prijavio godišnji osobni prihod u iznosu od 133.000 dolara, što bi se prema rezultatima do kojih su Novaya Gazeta i OCCRP sada došli, moglo ispostaviti da nije točno, nego da je puno više. Oni sugeriraju da je njegovo osobno bogatstvo prikriveno nizom posrednika. Izvještaj tako navodi da pojedinci iz kruga njemu bliskih ljudi "nemaju vjerodostojno objašnjenje za svoje skriveno bogatstvo" zbog čega pretpostavljaju da je to sve zapravo Putinov novac. No, stvari nisu baš tako jednostavne. Mihail Šelomov, kojega navode kao "posrednika", Putinov je rođak, radi za jednu rusku brodarsku kompaniju, i to na poslu koji je obično povezan s godišnjom plaćom od oko 8500 dolara. Šelomov je inače veliki investitor novog trkališta kod Sankt Peterburga i, kako tvrdi OCCRP, posjeduje vrijednosti od 573 milijuna dolara, te je dobro povezan i s naftaškim divom Gazpromom.

Putinov prijatelj iz djetinjstva Pjotr Kolbin, bivši je mesar, prikupio je 550 milijuna dolara raznih vrijednosti, sve unatoč tome što je u javnosti tvrdio da on nije nikakav biznismen. Ilja Lozovsky iz OCCRP za njega je na Twitteru objavio da je "toliko ispod radara", odnosno udaljen od očiju javnosti, da za njega OCCRP nije uspio pronaći čak niti fotografiju. OCCRP se za objašnjenje strukture koju je grafički prikazao na svojim stranicama, zamolio Williama Browdera, Amerikanca poznatog po izrazitom kritiziranju Putina. On je rekao da su Šelomov, Kolbin i drugi Putinovi bliski prijatelji naprosto ljudi koji formalno posjeduju bogatstva, a koja u stvarnosti pripadaju Putinu i koja on i kontrolira. Kolbin je inače već neko vrijeme pod sankcijama SAD-a, što nije slučaj sa Šelomovim. OCCRP u izvještaju podsjeća da je Putin u nedavnom intervjuu s Oliverom Stoneom izjavio: "Ja ne posjedujem bogatstvo koje mi se pripisuje."

U nastavku možete vidjeti grafikon OCCRP-a koji pokazuje strukturu o kojoj organizacija govori, a interaktivnu grafiku o istoj temi možete vidjeti na stranici OCCRP-a.