Putnici splitske zračne luke čekaju letove: 'Prespavali smo na podu, tu smo već 24 sata'

Let za London trebao nam je biti u ponedjeljak u 21.25 sati, a prebačen nam je na utorak u 16 sati, što znači da ćemo u zračnoj luci ukupno provesti 24 sata. Spavali smo ovdje na podu, kod sebe nismo imali ni hrane ni vode, nema ni hotela. Kad smo u ponedjeljak poslijepodne došli prijaviti se za let sve je bilo normalno, a onda odjednom ništa. Nismo mogli dobiti nikakvu informaciju što se događa jer tu nema nikakvog ureda u kojem bi mogli pitati, a ni osoblje na aerodromu nam nije moglo pomoći jer ni oni ništa nisu znali. Naposljetku smo informacije dobili, nakon tri sata. E-mailom nas je o svemu izvijestila kompanija kojom putujemo. Jako smo umorni, nije baš ugodno spavati na pločicama – kažu nam Isabella i Charlie koji su pet dana uživali u Splitu.

Podsjetimo, Zračna luka Sv. Jeronim u Kaštelima u ponedjeljak u 19.30 sati bila je meta hakerskog napada kojim je srušen kompletan sustav. Zbog iznenadnog, neviđenog kolapsa većina letova je otkazana, a stanje se relativno normaliziralo tek u utorak rano ujutro i to jer su u zračnoj luci, u dogovoru s kompanijama koje su poslale popise za letove, odlučili ručno upisivati putnike. Kako bi sve išlo što brže bila su otvoreni svi šalteri, njih čak 30, na kojima se mogao obaviti 'check in'.

Lukša Novak, predsjednik Uprave Zračne luke Sv. Jeronim potvrdio da je riječ o hakerskom napadu kojeg potpisuje skupina Akira.

- U prvi tren se nije znalo je li tehnički kvar ili hakerski napad, trebalo je vremena da utvrdimo o čemu se radi. Naše službe, njih osam stručnjaka, radile su cijelu noć. U ovom trenutku ih je deset. Što se tiče hakerskog napada, pojavila se i poruka kojom se traži pregovaranje za isplatu. No, naš stav, kao i stav Vlade jest da to nije moguće – kazao je Novak koji, unatoč ručnom ispisivanju potrebnih podataka, ne očekuje poteškoće niti značajnija kašnjenja. Za utorak je, inače, najavljeno preko 80 letova i 25 tisuća putnika.

Pero Bilas, zamjenik direktora Zračne luke Sv. Jeronim otkrio je kako je do rušenja sustava došlo zbog koda skinutog sa zagađene datoteke.

- Dogodilo se slično kao u KBC-u Zagreb. Jasno nam je da je i ovaj put došlo je do hakerskog napada. Nema nikakvih pregovora ni s kim. Stvari su normalizirane. Sustav još nije vraćen na razinu na kojoj je bio prije napada i stvari funkcioniraju, otprema i prihvat zrakoplova se odvijaju normalno. Jest da je to puno teže i iscrpljujuće za ljude koji rade. Odabrali smo taj put i sve institucije su uključene, od Ministarstva unutarnjih poslova i SOA-e, a s druge strane struka radi sve u ovom trenutku da se sustav ponovno digne od nule. Ne mogu točno reći kada će sve profunkcionirati u cijelosti – kazao je ministar prometa, Davor Butković.