Putnički vlakovi ponovno voze dionicom od Okučana do Novske

Nakon teške željezničke nesreće kraj Novske u kojoj je poginulo troje ljudi, a 12 ih je ozlijeđeno promet je dionicom od Okučana do Novske djelomično normaliziran, no najavljena su kašnjenja i do pola sata, javlja HRT.

U tijeku su radovi na sanaciji drugog kolosijeka, a još se raščišćava i samo mjesto nesreće.

Iz Hrvatskih željeznica su jučer poručili da se neće više oglašavati o samoj nesreći, a jučer je i završeno vještačenje i službeno je otvorena istraga koja bi trebala pokazati koji je točan uzrok ovoj nesreći.

Oglasili su se pak iz Sindikata strojovođa koji su održali konferenciju za medije, te su naglasili kako strojovođa putničkog vlaka nije napravio ništa krivo. Pokazali su dokumente u kojima je prikazano kako od kolodvora Okučani do mjesta nesreće signalizacija nije radila.

Reagirao je i Sindikat prometnika, koji je rekao da niti prometnik nije učinio grešku, odnosno da je napravio sve po pravilima.

Nakon istrage će se znati tko je zapravo kriv za ovu tešku željezničku nesreću.

