Putovanje Djeda Božićnjaka na putu oko svijeta možete uživo pratiti: Evo gdje se sada nalazi

Djed Božićnjak na Badnjak kreće na put oko svijeta kako bi podijelio darove. Zapovjedništvo zračne i svemirske obrane Sjeverne Amerike i ove godine ima još jedan, možda i najizazovniji zadatak u godini - praćenje njegovog putovanja.

Duga povijest praćenja Djeda Božićnjaka na putu oko svijeta započela je, prema legendi, greškom iz 1955. kada je dječak vidio oglas u novinama u Colorado Springsu koji je pozivao djecu da nazovu Djeda Božićnjaka. Oglas je greškom sadržavao telefonski broj Zapovjedništva kontinentalne zračne obrane, NORAD-ovog prethodnika, također sa sjedištem u Colorado Springsu. Od tada, službenici NORAD-a prihvatili su izazov, a visokotehnološka misija na blagdan osvojila je publiku svih uzrasta.

Primaju pozive iz cijelog svijeta, a novosti za milijune obožavatelja objavljuju na društvenim mrežama te prate napredak Djeda na Badnjak. Djeda Božićnjaka možete pratiti OVDJE i OVDJE.

Prva je ovo misija generala bojnika Allana M. Pepina s NORAD-ovom misijom praćenja Djeda Božićnjaka. Zadatak je shvatio ozbiljno, posebno što je djed dvogodišnjaka.

- Da, 68 godina je nevjerojatno. Obitelji imaju priliku povezati svoju djecu s idejom mira i pozitivnosti i svim tim stvarima. Mislim da nema roditelja koji ne bi želio biti dio toga. A za mene sada, kao djeda dvogodišnjaka, ovo je prvi put da to radim, prvi put sam u ovom stožeru... Tako da mi je čast sudjelovati na isti način jer znamo da ovo može izmamiti osmijehe ljudima - rekao je.

- Mislim da je ključno pitanje u tome što još uvijek ne poznajemo magične sposobnosti. Kako to da Djed Mraz tako brzo putuje? Znamo da putuje u drugoj vremenskoj zoni koju mi obični ljudi ne možemo pratiti. Dakle, on se kreće brže u minuti nego što je naša perspektiva minute. On može putovati brže. To je kako može letjeti i dostavljati toliko poklona širom svijeta u tako kratkom vremenskom razdoblju. I još uvijek ne znamo kako netko tko ima preko 100 kilograma može proći kroz bilo koji dimnjak. Ali opet, to je čarolija Djeda Mraza i nekako duh Božića - rekao je.