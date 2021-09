Austrija od 1.rujna uvodi drastične kazne za prebrzu vožnju.

Ako se brzina prekorači za više od 30 km/h, bez obzira u gradu ili izvan njega, raspon kazni bit će 150 do 5000 eura umjesto 70 do 2180 eura kao do sada.

Onaj tko u naseljenim mjestima vozi više od 40 km/h od ograničenja ili 50 km/h i više iznad ograničenja na otvorenoj cesti, u budućnosti će plaćati od 300 do 5000 eura.

Do sada su se kazne kretale od 150 do 2180 eura i jednomjesečnim oduzimanjem vozačke. Kazne su sada dvostruko više, a vozačka dozvola se oduzima čak na pola godine.

U slučaju da se radi o kazni do 365 eura, možete platiti na licu mjesta ili kasnije izdavanjem obavijesti o novčanoj kazni bez utvrđivanja vlasnika automobila, javlja HAK Revija.