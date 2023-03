Radić: 'Ivan Penava je pozvao Petrova na pregovore, a oni su onda rekli da idu samostalno'

Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, u političkom talk showu Press klub Tihomira Dujmovića komentirao je nadolazeći izborni ciklus i predizborne matematike stranaka.

''Građani se trebaju zapitati kakva je naša politička scena trenutno. Prvu državotvornu stranku, koja je utemeljila Hrvatsku, vodi čovjek koji se de factopovinuje svim odlukama Bruxellesa. To nije upravljanje državom, to je slušanje PR savjetnika i Ad hoc donošenje odluka koje će biti pogubne ili manje pogubne po Hrvatsku. U svim tim matematikama, Domovinski pokret će uvijek biti glas za hrvatsku Vladu, u Zagrebu, koja će znati međunarodni položaj Hrvatske i znati se u svim silnicama nositi s tim, istovremeno stavljajući hrvatske interese na prvo mjesto'', poručio je Radić.

Radić se potom prisjetio Europarlamentarnih izbora 2019. godine, na kojima tada nije bilo Domovinskog pokreta, a na kojima je iz domoljubnih razloga, tvrdi, pokušavao skupiti sve ljude kako bi dobili glasove.

''Tomašić, Pavliček, Zekanović stavljaju se na kup te pregovore s njima odbijaju Hasanbegović i Esih koji idu posebno, kao i Marijana Petir i MOST. MOST je dobio 4,7 posto, Hasanbegović je dobio 4,2 posto, Esih 4 posto, Petir 4,3 posto, dok koalicija okupljena oko Ruže Tomašić dobiva 75 posto glasova s 8,4 posto na europskim izborima. Tad se već vidjelo, kad se sve stavi na skup, to je tih famoznih 25 posto'', izjavio je te se osvrnuo na predsjedničke izbore koji su uslijedili, a na kojima, kaže, 'duboka država nije dopustila toj istoj ekipi Hasanbegović, Tomašić, Hrvatski suverenisti i MOST na čelu sa Škorom da dobiju više od 24, 5 posto.'

''Domovinski pokret osnovan je pet dana prije COVID-19 pandemije i blokade Hrvatske. Prilikom inicijalnih pregovora MOST, s potporom od približno 6 posto u to vrijeme, traži puno previše s obzirom na 14 posto koje smo tada, prema anketama, imali. Prvo su tražili četiri, pet izbornih jedinica, a kad smo došli blizu dogovora, bračni par Raspudić tražio je još dvije izborne jedinice za sebe, ali tako da nitko naš ne može biti na listama na kojima su oni nositelji, na što se jedan od naših tadašnjih dužnosnika zapitao kako ćemo narodu objasniti da smo zajedno, ako nitko naš nije na vašoj listi, nitko vaš na našoj listi, što je nemoguća misija?! Da je to bila moja tvrtka i da sam ja vodio pregovore u svojoj tvrtki, ja bih te pregovore davno prekinuo', rekao je.

Tvrdi kako je Domovinski pokret osvojio tada 16 mandata, dok je MOST slavio osvojenih tek osam, ali i da su prilikom zbrajanja čistih postotaka prema jedinicama otkrili da bi DP osvojio 33 mandata, dok bi 34. bio ruban, te da u tom slučaju HDZ ne bi imao mogućnost koaliranja sa SDSS-om. DP je potom, nakon otpadanja MOST-a, ispregovarao drugo mjesto Ruži Tomašić (HS) u X. Izbornoj jedinici.

''Zbog domoljubnih razloga i procjene da bi možda postigla bolji rezultat od Roberta Pauletića na prvom mjestu, zbog čega mi je danas žao, stavili smo Tomašić na prvo, a sve radi boljeg ukupnog rezultata. Nisam pravio razliku između Zekanovića, Pavličeka, Bartulice, Bubala, Škore, mene, bilo koga, bilo mi je bitno da se napravi rezultat kojim nećemo dozvoliti Plenkoviću da odvede zemlju u ovom smjeru u kojem ju je nažalost odveo'', kazao je Radić.

Radić je otkrio kako se predsjednik DP-a Ivan Penava prije dva mjeseca sastao s Božom Petrovom kako bi započeli pregovore, pozvavši se na matematiku koja danas stoji isto kao i prije četiri godine: +/- dva do tri mandata, što bi značilo da, ukoliko DP i MOST ne uđu u koaliciju, osigurat će HDZ-u pet do šest mandata.

'Penava je pružio ruku gospodinu Petrovu i pozvao ga na pregovore, da bi Petrov, Grmoja, Raspudić izjavili kako idu samostalno, iako je njihova glavna mantra kako žele rušiti HDZ. Ako zaista želite napraviti to da HDZ dobije manje mandata, onda moramo ići zajedno jer to naši birači traže. Mi i dalje imamo otvorena vrata za sve to skupa, ali to je jedna, blago rečeno, kontradiktorna situacija: - Bili biste na čelu koalicije koja će suzbijati HDZ, ali im de facto poklanjate pet-šest mandata?!', rekao je Radić.

'Raspudić je rekao kako će izabrati novog čelnika HRT-a. Koju će politiku provoditi? Hoće li biti transrodni crtići ili će ipak možda Thompson pjevati? Kako ide taj ideološki moratorij? Ideologija je da imate, znamo čiju franšizu - MOŽEMO, takvih Podemosa ima po cijelom svijetu - Soroševa jedna te ista priča. SDP se još uvijek nije oslobodio okova totalitarnog režima i kod njih su još uvijek apologeti Tita, a DP na taj način ne može ići - rekao je.

Radić smatra da je tragikomično spominjati na HRT-u Milku Planinc ili Simu Dubajića, koji je dao izjavu kako je Planinc sudjelovala u masovnim likvidacijama na Kočevskom rogu, te smatra smiješnim davati ulicu ženi za koju se ne zna niti jedna zasluga u Hrvatskoj te se zapitao što je s MORH-om, MUP-om, Ministarstvom kulture, što s moratorijem, kojim udrugama će se dati novac, kojima ne, te je zaključio kako se tu radi o salonskim pričama.

''Sve skupa je jedna djetinjasta ideja ljudi koji jednostavno nisu upravljali sustavima. HDZ se guši u korupcijskim aferama, otet je hrvatskom narodu - oteo ga je visoki predstavnik Bruxellesa u Hrvatskoj Andrej Plenković. Tamo još uvijek ima puno ljudi koji još uvijek misle da je Franjo Tuđman živ i da je to još uvijek taj HDZ - to nije taj HDZ, ali tamo još uvijek ima ta neka mrva Hrvatstva. Naravno da ne možemo podržavati ovo što oni rade, ni ideološki, ni korupcijski, ali da bi radi toga podržali Sandru Benčić ili Tomaševića je neshvatljivo'', smatra Radić.

''O broju osvojenih mandata ovisi koliko se čvrsto i snažno možete postaviti. Andrej Plenković je i tada znao, kad su bili zadnji parlamentarni izbori, da smo mu mi zadnja opcija. Upravo smo mi suprotnost svemu tome što on provodi i Domovinski pokret je nastao kao stranka jer HDZ nije što bi HDZ trebao biti. U ovom trenutku, Domovinski pokret je zadnji krik hrvatskog naroda u borbi za hrvatske interese. Mi smo Plenkoviću sigurno zadnja opcija, jer jedino u čemu je bio pošten i iskren je bilo kad je rekao: - Došao sam ovdje da promijenim HDZ i Hrvatsku!'', zaključio je Radić.

