Radin: Dobro da su studenti u Saboru, jer nas je manje od 10

Posljednjeg dana ovotjednog zasjedanja, u Saboru je na dnevnom redu rasprava o izmjenama Zakona o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti.

- Dobro jutro svima, dobro da su studenti s nama je inače bi nas bilo: jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam... jedno manje od deset - kazao je predsjedavajući Furio Radin na početku sjednice koja kao i svaku puta počinje u 9.30 sati.

Potom je pozdravio studente i profesore Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

- Pozdravimo ih svi pljeskom, koliko nas ima - pozvao je Radin malobrojne zastupnike u saborskim klupama.

Predloženim zakonom uređuju se uvjeti i način obavljanja te djelatnosti, te Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora daje javna ovlast za vođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu obavljanja edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti. Nakon izlaganja državne tajnice Ministarstva demografije, obitelji i mlade Margarete Mađerić njezin stranački kolega Ante Babić (HDZ) u replici je upozorio kako tijekom javnog savjetovanja na prijedlog zakona stiglo više 130 primjedbi i to od same struke, komore i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta-.

- Niti jedna od tih stručnih primjedbi nije prihvaćena. Bilo bi mi drago da još jednom razmislimo o tome kako bi do drugog čitanja mogli poboljšati zakon - kazao je Babić.

Marija Alfirev (SDP) kazala je kako zakon ne mogu prihvatiti jer ga stručnjaci redom kritiziraju.

- Razlog je jednostavan, ovim zakonom ste struku obezvrijedili, podijelili i oslabili. Vi ste ovim rekli djeci s teškoćama u razvoju i ljudima s invaliditetom i roditeljima da je apsolutno nevažno tko će im pružati podršku, tko će ih podučavati, provoditi rehabilitaciju i tko će odgovarati ako stvari krenu nizbrdo. Radi se o budućnosti i životima djece s teškoćama u razvoju i ljudima s invaliditetom. Vi ste odredili da jedan dio edukatora ne treba biti upisan u Komoru, te da veći dio struke ostane izvan kontrole krovne organizacije - upozorila je SDP-ovka.

Krovna organizacija bi trebala okupljati sve stručnjake, a vi ste to poništili.

- Otvorili ste vrata da netko s tečajem iz Međugorja može obavljati reguliranu profesiju. To je paradoksalno i neodgovorno. To znači da Vas nije briga tko radi s učenicima s poteškoćama u razvoju - upozorila je Alfirev.

Goran-Beus Richembergh (GLAS) upozorio je da će, prođe li ovakav zakon on dovesti do svađa unutar ove djelatnosti što nije dobro, jer ćemo imati one koji su uvedeni u registar Komore i oni koji to nisu.

- Nikad nismo radili ovakvu segregaciju. Zašto to radimo - upitao je Beus Richembergh.