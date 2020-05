Radnici su iskopali zlato, ali ubrzo je misteriozno nestalo...

A čujte, svašta se priča, no što je istina, to ni vrag ne zna. Navodno je radnik Komunalca kopajući tu po šetnici u Spiegelbadovoj ulici naišao na kutijicu sa zlatom, koju je kasnije preprodao nekom zlataru po puno nižoj cijeni od tržišne vrijednosti...

A čim je priča pukla, u Topuskom, malome mjestu svega četiri kilometra od granice s BiH, krenula je zlatna groznica. Mještani su na šetnicu dolazili s grabljicama i satima “češljali” zemlju u potrazi za blagom. Bezuspješno!

- Istina je da ima tu nešto. Kontaktirali smo i konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Sisku koji, uz pomoć policije, istražuje slučaj - kaže nam Ivica Kuzmić, načelnik Topuskog.

Zemlja u kojoj su iskopali blago dovezena je sa zemljišta izvan grada gdje je nekad bila talionica željeza. Nju su srušili još tijekom 2. svjetskog rata. I načelnik kaže kako zna tko je dotični koji je pronašao zlato i da je sve prijavio policiji.

- Neka sad institucije rade svoj posao - rekao je načelnik Kuzmić i dodao:

- Vjerujem da se on sam hvalio kako je pronašao zlato, znate, ovo je malo mjesto i brzo se pročuje. No trebalo bi sve uzimati s rezervom jer je to malo osebujan čovjek, a kako je priča išla od jednog do drugog mještana, moguće je i da je cijela situacija preuveličana.

'Bolje vam se ne petljati u to'

A kako to već biva u malim mjestima - svi sve znaju, ali nitko se ne bi htio miješati. Većina mještana kroz smiješak odmahuje glavom i škrtari s odgovorima.

- A što da vam kažem, čuo sam da se nešto priča ali nemojte mene pitati, ne znam ništa više od vas - govori stariji gospodin, dok njegova sumještanka dodaje:

- Čula sam nešto, ali...

No ima i onih hrabrijih koji su uvjereni da je sve dobro izrežirana priča lokalnih moćnika i da iza svega stoji politika:

- Pa to je opće poznato, znamo tko je pronašao zlatnike, ali to vam ne mogu reći jer je on te zlatnike prodao lokalnim šerifima. Nek’ to istražuje policija. Ma bolje vam se u to ne petljati - rekla nam je mještanka ovog malog moslavačkog mjesta koje je, osim po termalnim izvorima i toplicama, poznato po brojnim arheološkim nalazima.

- Moguće je da je riječ o zlatnicima iz rimskog doba. U Topuskom je i ranije bilo sličnih otkrića, ali to ne možemo znati dok se ne provede analiza. I ranije su na ovom području nađeni rimski carski novčići, a u Sisku je nekad bila i carska kovnica koja je kovala i zlatnike. Jedan zlatnik može vrijediti više od milijun kuna - rekao je povjesničar dr. sc. Domagoj Tončić za Večernji list.

Foto: Goran Ferbezar/PIXSELL

(Ne)sretni nalaznik sigurno nije bio svjestan istinske vrijednosti koju je držao u rukama, a ako se utvrdi da je on pronašao zlatnike, ne samo da neće dobiti nagradu, nego će zaraditi i kaznenu prijavu, kao i oni koji su to zlato kupili.

Ima pravo na 10 posto

- Građani su po zakonu svaki ovakav pronalazak dužni prijaviti nadležnim institucijama. Nalaznik ima pravo na 10 posto ukupne procijenjene vrijednosti nalaza, što bi u ovom slučaju moglo biti puno više nego što je zaradio ‘preprodajući’ nađeno zlato - ispričala nam je pročelnika Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Sisku, dr. sc. Ivana Miletić.

Tema: Hrvatska