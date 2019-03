Radnicu koju je pokosio Bočkaj morali su izvlačiti vatrogasci

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Nakon što se utvrdi koliko je bio pijan, dobit će optužni prijedlog i za to, a ako djelatnici Ine (35), koju je pokosio za pultom, ozljede naknadno budu okvalificirane kao teške ponovno će ga uhititi, kriminalistički obraditi i kazneno prijaviti. Bočkaj je u petak navečer bio na koncertu Saše Matića u u Osijeku. Fotografije i videa podijelio je na Instagram profilu. Oko ponoći stao je na Ininu benzinsku u Kanižlićevoj ulici. Navodno je bio u društvu nekoliko djevojaka. U to vrijeme na pumpi je bilo, doznajemo, dvoje zaposlenika Ine. Djevojka kojaje s njim bila u autu rekla kako nije istina da je podivljao zbog čokoladice, kako se prvo pisalo.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1204774 / VIDEO VIJESTI 02.03.2019. Petar Bočkaj pijan razbio benzinsku pumpu. Novi detalji o obitelji Rođak iz Paga. Mirko Filipović odlazi u mirovinu.]

- Vraćali smo se s koncerta gdje se cugalo, ali ništa pretjerano. Prijatelj je htio kupiti cigarete pa smo stali na benzinsku gdje je bila primopredaja smjene. Petar je sjedio u autu i u jednom trenutku zaturirao iz nekog razloga i auto mu je ‘’pobjegao’’ i doslovno se uparkirao u benzinsku - rekla je za portal SIB.hr prijateljica koja je htjela ostati anonimna.

Iz osječke policije odbacuju nagađanja da bi se Bočkaj namjerno zabio u izlog pumpe.

- Uslijed nespretnog rukovanja došlo je do udarca vozilom u prostor benzinske postaje, u unutrašnjost. Pritom je jedna osoba, trgovkinja ozlijeđena. nakon same nesreće vozač nije obavijestio policijske službenike ni sačekao njihov dolazak, već se udaljio s mjesta događaja te je naknadno pronađen - kazao je Darijo Premec iz PU osječko-baranjske.

Nije želio preciznije objasniti što to točno znači “nespretno rukovanje”, no neslužbeno doznajemo da je Bočkaj vjerojatno pijan prejako stisnuo gas. Preletio je udaljenost od kojih tri-četiri metra, te uletio kroz stakleni izlog trgovine ravno u pult za kojima je stajala djelatnica. Nakon što je shvatio što je učinio, Bočkaj nije otišao vidjeti kako je djelatnica i treba li joj pomoć, niti je pozvao policiju ili Hitnu. U blizini mjesta nesreće nedugo nakon događaja zatekli su ga policajci i uhitili. Zadržali su ga na triježnjenju 12 sati koliko je zakonski moguće, a potom mu predali optužni prijedlog za navedene prekršaje. Djevojka iz auta kaže da su ozlijeđenoj radnici pokušali pomoći.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Svi smo se razletjeli i pokušali izgurati automobil jer se blokirao kad je uletio unutra. Probali smo i gurati auto. Petar ga je pomaknuo od djevojke - kaže za SIB.hr i dodaje da je nakon nekoliko minuta na benzinsku došao i njihov prijatelj koji je Bočkaja odvezao. Zbog izazivanja prometne nesreće bivšeg nogometaša čeka kazna od 2500 kuna, za bijeg s mjesta nesreće prijeti mu od 3000 do 7000 kuna, a zbog vožnje pod zabranom od 5000 do čak 15.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Tražit će i ponovno izricanje zaštitne mjere. Nije alkotestiran već su mu uzeli uzorke krvi i urina te dali na analizu, a nakon što dobiju rezultate i utvrde koliko je imao promila i je li konzumirao druga opojna sredstva, prijavit će ga i za to.

Bočkaja policija nije vodila prekršajnom sucu, već će dobiti poziv da se javi na sud. Policajci su izuzeli i sve snimke nadzornih kamera s benzinske postaje koje bi im trebale pomoći utvrditi dinamiku i okolnosti nesreće, kao i identificirati djevojke s kojima je bio u društvu. One će u prekršajnom postupku biti samo svjedoci. Djelatnicu koju je pokosio morali su izvlačiti vatrogasci.

- Dolaskom na mjesto intervencije utvrdili smo da je od siline udara vozilom pogurao pult koji je djelatnici zaglavio nogu te je oslobodili - kazao je zapovjednik JVP Osijek Pero Čeman. Mladi nogometaš, kojega su prozvali novom zvijezdom HNL-a, nije odgovarao na naše pozive.

- Incidentom u kojem je u sitnim noćnim satima pod utjecajem alkohola nanio veliku materijalnu štetu te životno ugrozio osobe, a nekima i nanio tjelesne ozljede, bježavši pri tome s mjesta nesreće - zaključio je svoju karijeru kao prvotimac našeg kluba. Klub će povući pravne mjere kako bi nadoknadio štetu nanesenu ugledu - objavio je NK Osijek na službenoj stranici.