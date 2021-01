Poznavao sam ih sve. I Tedija i supružnike Danek. Oni su bili, dobri, korektni susjedi, a njega sam baš sreo prije nekoliko dana. Radojkin suprug je bio izvrstan čovjek, hrvatski branitelj, bili smo prijatelji. Bio je bolji od kruha. Žao mi je svih, a on je tu ispao kolateralna žrtva, pa sa cijelom situacijom on nema nikakve veze, uopće se nije ni bavio tim poslom, on je samo bio pratnja ženi, rekao nam je jedan od susjeda obitelji Danek, koji je bio u autu kad je čuo za smrt Tedija Slamića:

- Njega sam poznavao još dok je bio dijete, znam mu oca, on je bio pukovnik, u vojsci smo bili u isto vrijeme. Tedi je bio dobar, nije baš bio za mutne poslove, mislim da mu to njegova etika i škola ne bi dopustili - rekao nam je susjed obitelji Danek.

Stečajnu upraviteljicu Radojku Danek i njenog supruga te Tonija Šparadu Branko Koloper ubio je u Šibeniku. Nakon ubojstva uzeo je Škodu Karoq supruga stečajne upraviteljice i njome pobjegao. Navečer su njegovo tijelo pronašli uz taj automobil, dva kilometra izvan Vodica.

'Bio je sasvim normalan. Kasnije je pukao'

Šibenska policija izvijestila je danas kako nastavljaju istragu tragičnog pokolja. Kako su rekli, obavit će niz dodatnih mjera i radnji kako bi povezali sve što se jučer odvilo u Šibeniku i Vodicama i kako bi utvrdili motiv zbog kojeg je Koloper ubio četvero ljudi. Uz to, obavit će se i obdukcija nad svih pet tijela kako bi se utvrdili uzroci smrti.

Kokoperov poznanik ispričao nam je da se znaju još iz vremena dok je on bio električar i da su se družili u mlađim danima.

- Bio je sasvim normalan čovjek, sto posto. Otvorio je firmu u svojoj kući i imao pekaru gdje je mladež kupovala bureke, peciva.. Trebao je na tome ostati i ne ići u proširenje posla. Upao je u dugove, a htjeli su mu oduzeti imovinu. Pukao je. To pukne u glavu kao da vrag s tobom komandira, dođe samo od sebe. Znam to jer sam i sam proživio nešto slično, krivo su me optužili i bio sam pod strašnim pritiskom pa sam napravio nešto zbog čega sam završio dvije godine u zatvoru - rekao nam je Šibenčanin koji je htio ostati anoniman.