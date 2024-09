Radolović o povećanju poreza na kratkoročni najam: Nikakva promjena što se tiče priuštivosti

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac predstavio je novi paket poreznih izmjena koje stupaju na snagu 1. siječnja. Poznati su svi detalji porezne reforme, porez na nekretnine i dohodak, no sad se postavlja pitanje hoće li i kako će to povećanje poreza na kratkoročni najam utjecati na ponudu obiteljskog smještaja? Je li to udar na male iznajmljivače?

O tome su u HRT-ovoj emisiji Otvoreno, govorili Petar Šimić, HDZ, Sanja Radolović, SDP, Dario Hrebak, HSLS i Marijan Pavliček, Hrvatski suverenisti.

Šimić je rekao da su se svi stambeni prostori u turističkim središtima počeli iznajmljivati na kratkoročni najam. Kako kaže, Vlada je na pravom tragu da se stane na kraj kratkoročnom najmu i činjenica je da smo izgubili mogućnost za dugoročni najam za mlade obitelji. 653 posto na najniži rang, 150 eura po krevetu.



Radolović smatra da se HDZ poigrava s poreznom politikom te da neće doći do ukidanja kratkoročnog najma, piše HRT.

- To se neće dogoditi zato što se nisu riješile dvije stvari kroz Zakon o turizmu. Prva je stvar što imamo 58 posto sive zone iznajmljivanja, a druga je stvar rezidentni ili ne. Fizičke osobe u županiji u kojoj obnašaju turističku djelatnost bi trebali plaćati paušalni porez, a svi stranci, osnujte tvrtku i poslujte prema pravilima - rekla je.

Zapitala se kakav je to kratkoročni najam ako se stavi u izmjene zakona, da će objekt koji će biti u dugoročnom najmu 10 mjeseci biti oslobođen poreza na nekretnine.



- Tu će se promijeniti samo to da će se mlade obitelji s djecom i studenti izbacivati na ulicu 1. srpnja. Tako će kratkoročni najam trajati kroz srpanj i kolovoz, a ne kroz lipanj, srpanj i rujan. Apsolutno nikakva promjena što se tiče priuštivosti stanovanja naših građana - rekla je.